Spoločnosť easyJet vykázala za 3. štvrťrok nižšiu stratu ako vlani

Londýn 26. júla (TASR) - Britská letecká spoločnosť easyJet vykázala za 3. štvrťrok finančného roka 2021/2022 stratu, ale oveľa nižšiu ako vlani. K strate prispel chaos na letiskách pre nedostatok personálu a v dôsledku toho rušenie letov. Nízkonákladové aerolínie sú však presvedčené, že sa prevádzka a letový program postupne vrátia do normálu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Aerolínie easyJet zaznamenali za tri mesiace do konca júna 2022 stratu pred zdanením 114 miliónov libier (134,41 milióna eur). To je však menej ako strata 318 miliónov GBP v rovnakom období predchádzajúceho finančného roka.



Skupina poznamenala, že jej strata za uplynulý štvrťrok bola spôsobená problémami s krátkodobými výpadkami. Ale jej zisk pred úrokmi, zdanením, amortizáciou a reštrukturalizáciou (EBITDAR) dosiahol v sledovanom období 103 miliónov GBP.



Tržby spoločnosti za 3. štvrťrok vzrástli na 1,75 miliardy GBP z 213 miliónov GBP vlani. Tržby z prepravy cestujúcich sa zvýšili na 1,15 miliardy GBP zo 152 miliónov GBP pred rokom.



EasyJet prepravili v 3. kvartáli 22 miliónov cestujúcich, čo je vyše sedemkrát viac ako minulý rok. Dosiahli pritom 87 % kapacity z roka 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Koeficient vyťaženosti, čiže obsadenosť lietadiel, bol v 3. štvrťroku na úrovni 88 %.



"Spoločnosť easyJet očakáva, že kapacita dosiahne približne 90 % vo 4. štvrťroku v celej našej sieti veľkých európskych letísk, pričom koeficient obsadenosti 90 %," povedal riaditeľ aerolínií Johan Lundgren.



EasyJet dodali, že rezervácie na 4. štvrťrok sú aktuálne na úrovni 71 %, čo je o 1 percentuálny bod viac ako v roku 2019.



(1 EUR = 0,84813 GBP)