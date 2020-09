Spoločnosť ecorec otvorila v Pezinku novú linku na alternatívne palivá

Bratislava 17. septembra (TASR) – Pezinská spoločnosť ecorec Slovensko vo štvrtok otvorila novú linku na výrobu alternatívneho paliva z priemyselného odpadu, ktorá o polovicu zvýši súčasnú kapacitu závodu. Linka bude spracovávať najmä priemyselný odpad, nerecyklovateľné zvyšky z triedenia plastov, odpad z papiera, automobilový a iný odpad, ktorý už nie je možné ďalej recyklovať. Vyrobí z neho alternatívne palivo pre cementárne materskej spoločnosti CRH (Slovensko).



Generálny riaditeľ spoločnosti CRH North Danube Klaus Födinger zdôraznil ekologický prínos novej linky. "Nie je to len investícia do nášho podnikania v spoločnosti ecorec, ale aj investícia do slovenského odpadového hospodárstva. Vďaka novej výrobnej linke budeme môcť spracovať viac slovenského odpadu, ktorý takto neskončí na skládkach," zdôraznil Födinger. Výroba cementu je mimoriadne energeticky náročný proces. Preto je v záujme ochrany životného prostredia používať ako náhradu za tradičné fosílne palivá, ktorým je najmä uhlie, alternatívne palivá vyrobené z odpadu.



Pezinský závod ecorec bude spracovávať prevažne lokálny odpad, a to zo všetkých regiónov, čím odbremení slovenské skládky. Vďaka investícii sa jeho kapacita zvýši zo súčasných 50.000 ton odpadu na 75.000 ton odpadu ročne. Födinger pripomenul, že výhodou využívania alternatívneho paliva z odpadu sú úspora neobnoviteľných prírodných zdrojov, zníženie emisií CO2, zníženie vývozu odpadu na skládky a podpora princípov obehového hospodárstva. "Je to investícia do životného prostredia, pretože použitie alternatívnych palív namiesto uhlia chráni neobnoviteľné prírodné zdroje a vďaka biomase, ktorá je ich súčasťou, tiež znižuje produkciu emisií CO2."



Využitie alternatívneho paliva šetrí v porovnaní s uhlím 30 až 40 % emisií CO2. Alternatívne palivo totiž obsahuje aj časť biomasy, ktorá je CO2 neutrálna. Použitím alternatívnych palív investíciám do technológií na ochranu životného prostredia znížili cementárne CRH na Slovensku za posledných 15 rokov svoje kombinované emisie CO2 takmer o 20 %.