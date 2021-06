Spoločnosť EDF by mohla odstaviť ďalšie britské jadrové elektrárne

Londýn 14. júna (TASR) - Francúzsky energetický gigant EDF zvažuje predčasné uzavretie ďalších dvoch jadrových elektrární v Británii z bezpečnostných dôvodov. To negatívne ovplyvní snahu vlády v Londýne znížiť emisie uhlíka na nulu do roku 2050. Informovali o tom v pondelok londýnske médiá.



Zatvorenie elektrární Torness v Škótsku a Heysham 2 v severozápadnom Anglicku je naplánované na rok 2030. Ale mohlo by k tomu dôjsť aj skôr z bezpečnostných dôvodov, uviedol technický riaditeľ EDF Richard Bradfield pre denník Times.



„Rok 2030 (plánovaný dátum ukončenia prevádzky) je ohrozený, ale zatiaľ sa nič nezmenilo,“ odpovedala agentúre AFP na otázku o tejto záležitosti hovorkyňa britskej divízie EDF.



Times napísali, že dôvodom je možné vytváranie trhlín, ktoré hrozí aj v prípade ďalších dvoch elektrární Heysham 1 a Hartlepool. Tie však majú byť odstavené do marca 2024, povedal Bradfield pre Times.



Táto správa prichádza týždeň po tom, čo spoločnosť EDF oznámila, že s okamžitou platnosťou začne vyraďovať z prevádzky elektráreň Dungeness B v juhovýchodnom Anglicku.



Dungeness B prešla v septembri 2018 do režimu offline pre údržbu v dôsledku pretrvávajúcich technických problémov, pričom analýza odhalila riziká jednotlivých komponentov.



Najnovšie ťažkosti EDF poukazujú na zlyhávanie britských jadrových elektrární a vyvolávajú otázniky nad snahou vlády o dekarbonizáciu dodávok elektriny.



Ako by toho nebolo dosť, spoločnosť EDF v januári odložila o šesť mesiacov dokončenie novej jadrovej elektrárne Hinkley Point C v juhozápadnom Anglicku, ktorá má zabezpečiť 7 % celkových energetických potrieb Británie. Dôvodom sú špirálovo rastúce náklady. Hinkley Point C by tak mala začať vyrábať elektrinu až v júni 2026.



Celkové náklady na Hinkley sa už vyšplhali na 23 miliárd libier (26,78 miliardy eur).



Britské jadrové elektrárne postavené v minulom storočí sú už buď zatvorené, alebo sa blíži koniec ich životnosti. Vláda však chce aj naďalej vyrábať 20 % elektriny z jadra, aby mohla splniť svoj sľub znížiť do roku 2050 emisie uhlíka na nulu v rámci boja s klimatickými zmenami.



(1 EUR = 0,85898 GBP)