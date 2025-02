Spoločnosť EGU: Najväčším exportérom elektriny je Francúzsko

Bratislava 4. februára (TASR) - Rok 2024 potvrdil pozíciu Francúzska ako hlavného exportéra elektriny v Európe, keď jeho čistý vývoz prekročil 87 terawatthodín (TWh). Táto elektrina smerovala najmä do Talianska, najväčšieho dovozcu v Európskej únii (EÚ), a do Spojeného kráľovstva. Česko vlani exportovalo 6,4 TWh, uviedla v utorok česká energetická poradenská spoločnosť EGU. Saldo slovenského exportu elektriny sa blížilo k trom terrawatthodinám.



Francúzsko dosiahlo čistý vývoz elektriny vo výške cez 87 TWh, Taliansko, naopak, doviezlo 49,7 TWh. "Francúzsko má výhodu veľkého množstva takmer bezemisnej výroby z jadrových elektrární, ktorých prevádzku Nemecko zatiaľ neuvážene ukončilo. Francúzsko tak ihneď po špecifickej Škandinávii nielen udržuje najnižšie spotové ceny v Európe, ale tiež podporuje ostatné krajiny výraznými dovozmi," skonštatoval riaditeľ stratégie EGU Michal Macenauer.



Nemecko upevnilo svoju novo nadobudnutú rolu dovozcu. Čistý import dosiahol v roku 2024 takmer 25 TWh. Ekonomicky výhodnejšie je pre neho podľa EGU dovážať bezemisnú elektrinu ako ju vyrábať z fosílnych zdrojov.



Analýza spotových cien elektriny ukazuje, že vo Francúzsku dosahovali spotové ceny najnižší priemer v EÚ, a to 58 eur za megawatthodinu (MWh), pričom ešte lacnejšia bola na škandinávskych trhoch, kde sa priemerné spotové ceny držali pod 50 eur/MWh. Nemecko a Švajčiarsko zostali tesne pod hranicou 80 eur/MWh a najdrahšia elektrina bola v Taliansku (vyše 100 eur/MWh) a v krajinách juhovýchodnej a východnej Európy, ktoré až na výnimky patria k čistým dovozcom elektriny. V ČR bol v roku 2024 priemer 85 eur/MWh. Ceny elektriny pre Slovensko sú na pražskej burze PXE takmer vždy o niečo vyššie ako pre Česko.



EGU neočakáva v roku 2025 zásadné zmeny toku elektriny. Francúzsko zostane výrazne najväčším vývozcom a na opačnom konci Taliansko najväčším dovozcom. Tiež Nemecko bude aj naďalej zvyšovať dovoz lacnejšej elektriny najmä z Francúzska a zo Švédska, teda krajín, ktoré vyrábajú elektrinu prevažne nízko či bezemisne.