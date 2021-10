Spoločnosť EgyptAir uskutočnila svoj prvý priamy let do Izraela

Jeruzalem 3. októbra (TASR) - Egyptský národný dopravca uskutočnil svoj prvý oficiálny priamy let do Izraela, odkedy tieto dve krajiny podpísali historickú mierovú zmluvu v roku 1979. Lietadlo spoločnosti EgyptAir pristálo v nedeľu na letisku Ben Gurion v Tel Avive.



Dcéra leteckej spoločnosti AirSinai už desaťročia prevádzkuje lety do Izraela, ale bez loga zo strachu pred reakciou verejnosti. Odteraz však bude egyptský národný dopravca trikrát do týždňa zabezpečovať lety medzi Káhirou a Tel Avivom s označením EgyptAir.



Izraelské veľvyslanectvo v Káhire na sociálnej sieti Twitter uviedlo, že priame lety sú "dôležitým a vítaným znakom posilnenia bilaterálnych a ekonomických vzťahov medzi týmito dvoma krajinami".



Aj bahrajnský GulfAir uskutočnil minulý týždeň svoj prvý priamy let do Izraela, čím sa ešte viac upevnili obchodné vzťahy, ktoré obe krajiny nadviazali po podpise „Abrahámových dohôd“ medzi Izraelom a štyrmi arabskými štátmi v minulom roku.



K nedeľnému letu EgyptAir došlo dva týždne po tom, ako izraelský premiér Naftali Bennett uskutočnil prvú návštevu izraelského lídra v Egypte po viac ako desiatich rokoch. Stretol sa s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím v sinajskom letovisku Šarm aš-Šajch.



V auguste Izrael odstránil dlhoročné odporúčanie pre svojich občanov, ktoré sa týkalo ciest na egyptský Sinajský polostrov. Tento krok je vnímaný ako gesto pre strategického partnera.