Spoločnosť Embraco Slovakia na východe SR prepustí do 160 zamestnancov

Spišská Nová Ves 24. marca (TASR) – Spoločnosť Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi z dôvodu prepadu dopytu v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine prepustí do 160 zamestnancov.



"Výroba u našich ukrajinských zákazníkov sa kvôli vojne v podstate zastavila alebo prerušila. Čo sa týka Ruska, naše obchodné vzťahy s touto krajinou priamo alebo nepriamo ovplyvňujú súčasné a možné budúce sankcie zavedené v európskom a globálnom hospodárstve. Táto situácia vedie k poklesu dopytu a obmedzeniu našej výroby," uviedol riaditeľ spoločnosti Embraco Slovakia Tomáš Kandra.



Samotný konflikt má podľa neho dosah na prepad dopytu na úrovni desiatich až 15 percent. Tiež zvýraznil situáciu na trhu, ktorá bola poznačená zvýšenými nákladmi na výrobu kompresorov.



Spoločnosť preto ukončí pracovný pomer s niektorými zamestnancami. "Ku koncu marca 2022 sa táto situácia dotkne približne 40 zamestnancov v skúšobnej dobe alebo so zmluvou na dobu určitú a ku koncu apríla 2022 ďalších 100 až 120 zamestnancov so zmluvou na dobu určitú. Keď dôjde k obnoveniu dopytu, spoločnosť bude prijímať zamestnancov," povedal Kandra.



Embraco Slovakia od apríla tiež dočasne zníži počet zmien vo svojom výrobnom procese. K tomuto rozhodnutiu dochádza podľa Kandru v súvislosti s aktuálnym dopytom po ich kompresoroch. Spoločnosť už pred začiatkom vojny na Ukrajine čelila vysokým nákladom spôsobených rastom cien materiálov a dopravy. V súčasnosti sa navyše musí vyrovnávať s poklesom dopytu z Ruska a Ukrajiny a s tým súvisiacou turbulenciou na svetových trhoch.



V spišskonovoveskom závode, ktorý je súčasťou korporácie Nidec, pracuje momentálne približne 2200 zamestnancov.