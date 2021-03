Energetický a priemyselný holding si požičal miliardu eur

Bratislava 30. marca (TASR) – Spoločnosť Energetický a priemyselný holding (EPH), ktorá je spolumajiteľom Slovenských elektrární, uzatvorila so syndikátom medzinárodných bánk a Komerčnou bankou novú zmluvu o termínových a revolvingových úveroch vo výške jednej miliardy eur s trojročnou splatnosťou. EPH ovládaná Danielom Křetínským predpokladá použitie čerpania úverov najmä na čiastočné refinancovanie dlhov skupiny a na všeobecné korporátne účely. V utorok o tom informoval šéf komunikácie EPH Daniel Častvaj.



"Na základe informácií dostupných EPH patrí táto transakcia k najväčším bankovým financovaniam realizovaným v tomto roku na českom úverovom trhu," uviedol Častvaj. EPH sa podľa neho podarilo uzatvorením tejto transakcie ďalej optimalizovať štruktúru financovania, a to pri zachovaní nízkeho pomeru zadlženia v porovnaní so západoeurópskymi skupinami pôsobiacimi v podobnom hospodárskom odvetví.



EPH je energetická skupina, ktorá vlastní a prevádzkuje zariadenia v Česku, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Francúzsku a Švajčiarsku. Skupina sa zaoberá energetikou od ťažby uhlia cez výrobu elektrickej energie a tepla až po ich distribúciu. Skupinu EPH tvorí viac ako 70 spoločností.