Spoločnosť Ericsson zaznamenala v 3. kvartáli prudký rast zisku
Autor TASR
Štokholm 14. októbra (TASR) - Švédsky výrobca telekomunikačných zariadení Ericsson zaznamenal v 3. štvrťroku prudký rast zisku, k čomu prispel najmä predaj americkej dcérskej firmy iconectiv. Zvýšil sa však aj prevádzkový zisk, ktorý zároveň prekonal očakávania analytikov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Ericsson uviedol, že v 3. štvrťroku zaznamenal čistý zisk 11,3 miliardy švédskych korún (1,03 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje zvýšenie o 191 %. Zisk na akciu dosiahol 3,33 SEK oproti 1,14 SEK v 3. kvartáli 2024. Výsledky podporilo dokončenie predaja americkej dcérskej firmy iconectiv v auguste, čo pre Ericsson znamenalo jednorazový príjem 7,6 miliardy SEK.
Rast však zaznamenal aj zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) upravený o mimoriadne položky. Ten dosiahol 15,4 miliardy SEK, pričom analytici počítali s upraveným EBIT na úrovni 14,1 miliardy SEK.
Kľúčový ukazovateľ EBITA (zisk pred úrokmi, zdanením a amortizáciou) zaznamenal v 3. štvrťroku 15,52 miliardy SEK. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tak zvýšil o 150 %. EBITA marža vzrástla z 10 % pred rokom na 27,6 %.
Aj po úprave o jednorazové položky zaznamenal zisk EBITA výrazný rast. Dosiahol 15,82 miliardy SEK, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 104 %. Upravená EBITA marža vzrástla na 28,1 % z 12,6 % v 3. štvrťroku 2024.
Čisté tržby síce klesli, prekonali však očakávania trhov. Ericsson uviedol, že dosiahol čisté tržby na úrovni 56,24 miliardy SEK, o 9 % nižšie než pred rokom. Analytici očakávali pokles tržieb na 55,7 miliardy SEK.
(1 EUR = 11,013 SEK)
