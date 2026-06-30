Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. jún 2026Meniny má Melánia
< sekcia Ekonomika

Spoločnosť Euroclear podala žalobu na ruskú centrálnu banku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Euroclear uviedol, že v otázke zrazených aktív konal v súlade so sankciami Európskej únie (EÚ).

Autor TASR
Brusel 30. júna (TASR) - Depozitár cenných papierov Euroclear so sídlom v Bruseli podal žalobu na ruskú centrálnu banku na belgický civilný súd. Spoločnosť tým chce zabrániť výkonu ruského rozsudku, ktorý zaväzuje Euroclear k zaplateniu náhrady škody vo výške približne 220 miliárd eur za zmrazenie ruských aktív. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at

Euroclear uviedol, že v otázke zrazených aktív konal v súlade so sankciami Európskej únie (EÚ). Spoločnosť tiež tvrdí, že ruské súdy vo vzťahu k nej nemajú rozhodovaciu právomoc. Z celkovej sumy približne 300 miliárd eur zmrazených ruských aktív sa väčšina nachádza v spoločnosti Euroclear v Bruseli.

Ruská centrálna banka koncom mája podala už druhú žalobu na Všeobecnom súde Súdneho dvora EÚ, v ktorej namieta proti nariadeniu EÚ povoľujúcemu využitie zmrazených ruských aktív na splatenie pôžičky pre Ukrajinu. Podľa nariadenia z februára 2026 by sa pôžička EÚ pre Ukrajinu mala splatiť až vtedy, keď Ukrajina dostane od Ruska reparácie za to, že susednú krajinu vo februári 2022 vojensky napadlo.
.

Neprehliadnite

Rezort vnútra spustil infolinku k referendu

VENEZUELA PO ZEMETRASENÍ: Počet nezvestných je obrovský

Podoba vysvedčení sa postupne vyvíjala a dlho nemala jednotnú formu

Program 16-finále MS v noci z utorka 30. júna na stredu 1. júla