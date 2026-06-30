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Spoločnosť Euroclear podala žalobu na ruskú centrálnu banku
Euroclear uviedol, že v otázke zrazených aktív konal v súlade so sankciami Európskej únie (EÚ).
Autor TASR
Brusel 30. júna (TASR) - Depozitár cenných papierov Euroclear so sídlom v Bruseli podal žalobu na ruskú centrálnu banku na belgický civilný súd. Spoločnosť tým chce zabrániť výkonu ruského rozsudku, ktorý zaväzuje Euroclear k zaplateniu náhrady škody vo výške približne 220 miliárd eur za zmrazenie ruských aktív. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at
Euroclear uviedol, že v otázke zrazených aktív konal v súlade so sankciami Európskej únie (EÚ). Spoločnosť tiež tvrdí, že ruské súdy vo vzťahu k nej nemajú rozhodovaciu právomoc. Z celkovej sumy približne 300 miliárd eur zmrazených ruských aktív sa väčšina nachádza v spoločnosti Euroclear v Bruseli.
Ruská centrálna banka koncom mája podala už druhú žalobu na Všeobecnom súde Súdneho dvora EÚ, v ktorej namieta proti nariadeniu EÚ povoľujúcemu využitie zmrazených ruských aktív na splatenie pôžičky pre Ukrajinu. Podľa nariadenia z februára 2026 by sa pôžička EÚ pre Ukrajinu mala splatiť až vtedy, keď Ukrajina dostane od Ruska reparácie za to, že susednú krajinu vo februári 2022 vojensky napadlo.
Euroclear uviedol, že v otázke zrazených aktív konal v súlade so sankciami Európskej únie (EÚ). Spoločnosť tiež tvrdí, že ruské súdy vo vzťahu k nej nemajú rozhodovaciu právomoc. Z celkovej sumy približne 300 miliárd eur zmrazených ruských aktív sa väčšina nachádza v spoločnosti Euroclear v Bruseli.
Ruská centrálna banka koncom mája podala už druhú žalobu na Všeobecnom súde Súdneho dvora EÚ, v ktorej namieta proti nariadeniu EÚ povoľujúcemu využitie zmrazených ruských aktív na splatenie pôžičky pre Ukrajinu. Podľa nariadenia z februára 2026 by sa pôžička EÚ pre Ukrajinu mala splatiť až vtedy, keď Ukrajina dostane od Ruska reparácie za to, že susednú krajinu vo februári 2022 vojensky napadlo.