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Spoločnosť Evonik zruší na celom svete 3200 pracovných miest
Závod v meste Witten, kde pracuje 266 ľudí, Evonik zatvorí v roku 2027, pričom ďalšie pracovné miesta zaniknú v nemeckom Marle a čínskom Šanghaji.
Autor TASR
Essen 18. júna (TASR) - Nemecký výrobca chemikálií Evonik pristúpi k ďalšiemu znižovaniu počtu pracovných miest. Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že do konca roka 2029 zruší na celom svete 3200 pozícií a ukončí svoju činnosť v oblasti polyesteru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť so sídlom v Essene uviedla, že len v Nemecku zanikne 2150 pracovných miest. „Celosvetová politická situácia zostáva neistá a hospodársky rast je naďalej slabý. Zároveň sa medzinárodná konkurencia stáva čoraz tvrdšou,“ uviedol generálny riaditeľ Christian Kullmann. „V tomto prostredí sa musíme stať silnejšími. Náš osud máme vo vlastných rukách a sme odhodlaní využiť príležitosti, ktoré sa nám naskytnú,“ dodal Kullmann.
Nové škrty nadväzujú na zrušenie 2800 pracovných miest v období od októbra 2023 do konca tohto roka. Spoločnosť uviedla, že vidí značný potenciál vo zvýšení efektívnosti, v digitalizácii, outsourcingu a presune činností do zahraničia. Ukončenie podnikania v oblasti polyesteru, kde dosahovala ročný obrat vo výške približne 150 miliónov eur, označila firma za nevyhnutné z ekonomického hľadiska.
Závod v meste Witten, kde pracuje 266 ľudí, Evonik zatvorí v roku 2027, pričom ďalšie pracovné miesta zaniknú v nemeckom Marle a čínskom Šanghaji. Škrty budú realizované sociálne prijateľným spôsobom, uviedol šéf odborov Thomas Wessel. Na podrobnostiach sa vedenie firmy dohodne so sociálnymi partnermi v najbližších týždňoch, dodal.
Na konci roka 2025 mala spoločnosť Evonik 31.053 zamestnancov, čo je o takmer 900 menej ako v roku 2024.
Spoločnosť so sídlom v Essene uviedla, že len v Nemecku zanikne 2150 pracovných miest. „Celosvetová politická situácia zostáva neistá a hospodársky rast je naďalej slabý. Zároveň sa medzinárodná konkurencia stáva čoraz tvrdšou,“ uviedol generálny riaditeľ Christian Kullmann. „V tomto prostredí sa musíme stať silnejšími. Náš osud máme vo vlastných rukách a sme odhodlaní využiť príležitosti, ktoré sa nám naskytnú,“ dodal Kullmann.
Nové škrty nadväzujú na zrušenie 2800 pracovných miest v období od októbra 2023 do konca tohto roka. Spoločnosť uviedla, že vidí značný potenciál vo zvýšení efektívnosti, v digitalizácii, outsourcingu a presune činností do zahraničia. Ukončenie podnikania v oblasti polyesteru, kde dosahovala ročný obrat vo výške približne 150 miliónov eur, označila firma za nevyhnutné z ekonomického hľadiska.
Závod v meste Witten, kde pracuje 266 ľudí, Evonik zatvorí v roku 2027, pričom ďalšie pracovné miesta zaniknú v nemeckom Marle a čínskom Šanghaji. Škrty budú realizované sociálne prijateľným spôsobom, uviedol šéf odborov Thomas Wessel. Na podrobnostiach sa vedenie firmy dohodne so sociálnymi partnermi v najbližších týždňoch, dodal.
Na konci roka 2025 mala spoločnosť Evonik 31.053 zamestnancov, čo je o takmer 900 menej ako v roku 2024.