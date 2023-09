Spoločnosť EY vyhlásila 18. ročník súťaže EY Podnikateľ roka

Bratislava 12. septembra (TASR) - Spoločnosť Ernst & Young (EY) vyhlásila 18. ročník súťaže EY Podnikateľ roka. Súťaž oceňuje podnikateľské úspechy na Slovensku, pričom má za cieľ inšpirovať budúcich podnikateľov. Víťaz súťaže z radov úspešných podnikateľov a podnikateliek bude v júni 2024 reprezentovať Slovensko na svetovom finále súťaže v Monte Carle, informovala spoločnosť v utorok.



"Dlhodobým cieľom súťaže EY Podnikateľ roka je oceniť úspešných slovenských podnikateľov, ukázať širokej verejnosti pozitívne príklady a inšpirovať všetkých, ktorí majú chuť a odvahu začať podnikať," uviedol vedúci partner EY v Slovenskej republike Marián Bíž.



Minulý rok si ocenenie EY Podnikateľ roka 2023 prevzal Juraj Fehervari, spoluzakladateľ spoločnosti Be Lenka, ktorá podniká v segmente udržateľnej barefootovej obuvi. "Pri výrobe spoločnosť používa prémiové, kompostovateľné, kožené či vegánske materiály a recykláty. Radí sa medzi najlepšie hodnotené barefootové značky na svete. Medzi jej dominantné trhy patrí stredná Európa, Nemecko, Rakúsko, Severná Amerika, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Španielsko a Francúzsko," povedal predseda poroty Branislav Cvik.



"Chcel by som vyzvať všetkých podnikateľov, ktorí svojou poctivou prácou vybudovali úspešné spoločnosti, aby sa do súťaže prihlásili. Zároveň sa obraciam na širokú verejnosť: Nominujte podnikateľa, ktorého si vážite, aby sa o ňom mohli dozvedieť aj ostatní a inšpirovať sa jeho podnikateľským príbehom," uzavrel Bíž.