Spoločnosť FlyDubai si objednala 75 Boeingov
Letisko v Dubaji, ktoré je hlavným dopravným uzlom spájajúcim Európu, Áziu a Afriku, je už 11 rokov najrušnejším letiskom na svete pre medzinárodných cestujúcich.
Autor TASR
Dubaj 19. novembra (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť FlyDubai v stredu na leteckom veľtrhu v Dubaji podpísala objednávku na 75 lietadiel Boeing, keďže rýchlo rastúci dopravca sa snaží posilniť svoju flotilu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Objednávka lietadiel 737 MAX spoločnosti Boeing v hodnote 13 miliárd USD (11,22 miliardy eur) prišla deň po ďalšej dohode o dodávke 150 lietadiel Airbus, prvej dohode FlyDubai s európskym výrobcom lietadiel.
Emirates, partnerská letecká spoločnosť FlyDubai pre diaľkové lety, si zase v stredu objednala osem lietadiel Airbus A350-900 v hodnote 3,4 miliardy USD po tom, čo začiatkom týždňa uzavrela dohodu o kúpe 65 lietadiel Boeing 777X.
Štátni leteckí dopravcovia z Dubaja, finančného centra Blízkeho východu, zvyšujú kapacitu pred otvorením nového letiska v roku 2032, ktoré má byť najväčším na svete.
„S výhľadom do budúcnosti je proaktívne plánovanie flotily nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby sme boli dobre pripravení uspokojiť rastúci dopyt po cestovaní,“ povedal šejk Ahmad bin Saíd al Maktúm, generálny riaditeľ skupiny Emirates a predseda predstavenstva FlyDubai.
Medzinárodné letisko v Dubaji zaznamenalo za tri mesiace do júna 2025 rekordných 24,2 milióna cestujúcich, čo podčiarkuje prosperitu tohto sektora.
A v 3. štvrťroku sa ich počet zvýšil o 1,9 %, vďaka čomu za prvých deväť mesiacov roka dosiahol 70,1 milióna osôb. Letisko v Dubaji je tak na ceste k rekordným 95,2 miliónom cestujúcich v tomto roku.
Letisko v Dubaji, ktoré je hlavným dopravným uzlom spájajúcim Európu, Áziu a Afriku, je už 11 rokov najrušnejším letiskom na svete pre medzinárodných cestujúcich.
(1 EUR = 1,159 USD)
