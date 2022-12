Spoločnosť Fortaco investuje 7 miliónov eur do výrobných priestorov

Holíč 14. decembra (TASR) - Do výstavby nových výrobných priestorov s rozlohou 4000 štvorcových metrov investuje výrobca priemyselných vozidiel a zariadení, spoločnosť Fortaco sedem miliónov eur, pričom vznikne približne 90 nových pracovných miest. TASR o tom informoval konateľ spoločnosti Juraj Prachár.



V rámci investície bude vybudovaná nová montážna hala a inštalované moderné technológie. Stavebné práce sa začnú v prvom štvrťroku 2023 a ich ukončenie je naplánované na prvý polrok 2024. "Po intenzívnych prípravách začíname s projektom rozšírenia výrobných kapacít. Tento krok vytvára základ na úspešný rozvoj spoločnosti. Rozšírením priestorov napĺňame požiadavky zákazníkov založených na vysokom stupni automatizácie a prevádzkovej dokonalosti," uviedol CEO Fortaco Group Lars Hellberg.



Objem výroby podniku v Holíči sa za posledné dva roky zdvojnásobil. "Vybudovanie novej montážnej haly a inštalácia nových technológií umožňuje ďalší rozvoj a rast. Investícia do automatizácie taktiež znamená investíciu do budúcnosti. Umožní zamestnancom, ako aj celej spoločnosti naďalej prosperovať," doplnil Prachár.



Spoločnosť okrem výroby zabezpečuje výskum a vývoj, inžinierske služby a služby v oblasti predaja náhradných dielov. "Po tom, ako sa pred rokom v Holíči začalo s výrobou kabín pre dvoch nových zákazníkov, je vybudovanie novej montážnej haly kľúčom k ďalšiemu rozšíreniu nášho pôsobenia v Európe," informoval za spoločnosť Jean-Guy Cocaign.