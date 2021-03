Spoločnosť Gebrüder Weiss ukazuje svoju silu v období krízy

Wolfram Senger-Weiss, predseda obchodného vedenia spoločnosti Gebrüder Weiss Foto: Gebrüder Weiss/Gnaudschun

Obchodné vedenie spoločnosti Gebrüder Weiss (zľava doprava): Jürgen Bauer, Peter Kloiber, Wolfram Senger-Weiss (predseda) a Lothar Thoma Foto: Gebrüder Weiss/Gnaudschun/február 2020

O spoločnosti Gebrüder Weiss

S viac ako 7 400 zamestnancami, 170 firemnými sídlami a s predbežným ročným obratom vo výške 1,77 miliardy eur (2020) sa spoločnosť Gebrüder Weiss zaraďuje k vedúcim prepravným a logistickým spoločnostiam Európy. Pod záštitou spoločnosti Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v meste Lauterach (Rakúsko) združuje táto logistická spoločnosť okrem svojich hlavných obchodných oblastí pozemnej dopravy, leteckej a námornej nákladnej dopravy a logistiky aj rad vysokošpecializovaných odvetvových riešení a dcérskych spoločností – medzi nimi okrem iného aj logistické poradenstvo x|vise, tectraxx (odvetvový špecialista pre spoločnosti high-tech), dical (komunikačné riešenia, prieskum trhu, tréning), Rail Cargo (železničné prepravy) a spoločnosť Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupartnera rakúskej spoločnosti DPD. Toto spojenie umožňuje koncernu rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. S množstvom ekologických, hospodárskych a sociálnych opatrení je dnes rodinná spoločnosť, ktorej história má v oblasti dopravy viac ako 500 rokov, považovaná za priekopníka z hľadiska trvalo udržateľného hospodárenia.

Bratislava/Lauterach 16. marca (OTS) - Rozhodujúcimi míľnikmi boli digitalizácia, udržateľnosť a celosvetové rozširovanie pobočiek.Medzinárodná prepravná a logistická spoločnosť Gebrüder Weiss dosiahla v obchodnom roku 2020 čistý obrat vo výške 1,77 miliardy eur. To zodpovedá nárastu obratu vo výške 3,7 percenta v porovnaní s predošlým rokom (2019: 1,71 miliardy eur). Spoločnosť tak pokračuje v kurze rastu z predošlých rokov.“ hovorí, predseda predstavenstva spoločnosti Gebrüder Weiss.Míľnik v oblasti procesu digitalizácie dosiahla spoločnosť v roku 2020 zavedením nového zákazníckeho portálu myGW . Online platforma umožňuje jednoduchý, rýchly a priamy on-line prístup k všetkým službám spoločnosti Gebrüder Weiss a poskytuje informácie v reálnom čase. „dodáva. Zákaznícky portál sa momentálne používa v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Česku, Maďarsku a na Slovensku. Na tento rok je naplánované rozšírenie portálu do ďalších krajín.Celosvetová sieť pobočiek sa rozšírila Spoločnosť Gebrüder Weiss dôsledne pokračuje v procese internacionalizácie, ktorú začala v roku 2020: V sektore leteckej a námornej dopravy upevnila spoločnosť Gebrüder Weiss svoju štruktúru pobočiek v Nemecku a vstúpila na trh v Poľsku, Južnej Kórei, Malajzii, Austrálii a na Novom Zélande. „vraví. Medzinárodná sieť tak zahŕňa 170 pobočiek v 35 krajinách, ako aj 7 400 zamestnancov (ekvivalent počtu zamestnancov na plný úväzok). Celkovo investovala logistická spoločnosť viac ako 70 miliónov eur do rozšírenia svojich pobočiek a IT infraštruktúry, ako aj do akvizícií. Pomer vlastného kapitálu zostáva stabilný vo výške viac ako 60 percent, čo je podstatný dôvod sily spoločnosti počas krízy, ako aj schopnosť ďalšieho vývoja napriek náročným podmienkam.Spoločnosť Gebrüder Weiss sleduje svoje jasné ciele aj v prípade stratégie udržateľnosti: Únik CO2- by sa mal ročne znížiť o desať percent, do roka 2030 by chcela byť spoločnosť CO2 neutrálna. Malo by sa to okrem iného podariť pomocou fotovoltaických zariadení na vlastnom logistickom termináli, ako aj posilnením používania alternatívnych pohonov nákladných áut, akými sú elektrické, plynové alebo vodíkové pohony. Naviac k týmto opatreniam ponúka spoločnosť Gebrüder Weiss svojim zákazníkom oproti predošlému roku možnosť vyrovnania emisií na základe certifikovaných projektov na ochranu klímy.Nestála hospodárska situácia predošlého roka sa odráža vo vývoji obratu jednotlivých obchodných oblastí: Na základe obmedzení a zatváraní prevádzok na strane zákazníkov, najmä v druhom štvrťroku, zaznamenalo odvetvie pozemnej prepravy a logistiky s výškou v hodnote 1,10 miliardy eur pokles o 4,3 % (2019: 1,15 miliardy eur). Stúpajúci dopyt v online obchode zabezpečil v segmente doručovania do domácností navýšenie zásielok o 29 percent (1,37 milióna zásielok v roku 2020). Tak sa stala spoločnosť Gebrüder Weiss v Rakúsku a iných krajinách východnej Európy lídrom na trhu. V leteckej a lodnej doprave sa podarilo so sumou 470 miliónov eur navýšiť obrat o 23,7 percenta (2019: 380 miliónov eur). Okrem dobrého obchodného vývoja, najmä v lodnej doprave, situáciu priaznivo ovplyvnilo prevzatie spoločnosti Ipsen Logistics. V prostredí najväčších výziev doručila spoločnosť DPD Austria, ktorej partnerskou spoločnosťou je Gebrüder Weiss Paketdienst (GWP), viac ako 57 miliónov balíkov. To predstavuje nárast o viac ako desať percent, ktorý sa úspešne prejavil počas koronakrízy.