Spoločnosť Gi Group Holding oznámila obchodné výsledky za rok 2023

Spoločnosť Gi Group Holding bola založená v roku 1998 v Miláne v Taliansku a je jedným z popredných svetových poskytovateľov služieb pre rozvoj trhu práce. Prostredníctvom globálneho obchodného ekosystému v oblasti personálnej práce a náboru ponúka skupina 360° súbor ponúk, ktoré vytvárajú relevantné a účinné riešenia. Spoločnosť Gi Group Holding sa snaží podporovať udržateľný, zefektívnený a optimálny globálny trh pre kandidátov a spoločnosti, ktorý odráža neustále sa meniace potreby trhu práce. Spoločnosť zamestnáva viac ako 9 000 zamestnancov a pôsobí v 37 krajinách Európy, APAC a Ameriky. Úspech stratégie internacionalizácie umožnil skupine uskutočniť 51 fúzií a akvizícií v priebehu iba 26 rokov od jej založenia. Spoločnosť Gi Group Holding, ktorá poskytuje služby viac ako 25 000 klientskym spoločnostiam a má tržby vo výške 3,9 miliardy EUR (2023), je 9. najväčšou európskou personálnou spoločnosťou a 19. najväčšou na svete (podľa Staffing Industry Analysts, 2022).Viac informácií: www.gigroupholding.com

Bratislava 3. júla (OTS) - Spoločnosť Gi Group Holding, jeden z popredných svetových poskytovateľov personálnych služieb a poradenstva, oznámila svoje výsledky za fiškálny rok 2023.Tržby dosiahli 3,9 mld. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 6,4 % a rast medzinárodných tržieb o 11,3 %. Zlepšila sa tiež celková ziskovosť, kde hrubý zisk narástol medziročne o 10 % na úroveň 559 mil. EUR a hrubá marža na úroveň 14,2 %.V uplynulom roku, kedy spoločnosť oslávila 25. výročie svojho založenia, významne tiež rozšírila svoju ponuku služieb, a to prostredníctvom akvizície s európskou personálnou agentúrou Kelly, pričom išlo o 51. najväčšiu fúziu v histórii M&A., uviedol: „Skupina Gi Group Holding s viac ako 9 000 zamestnancami, vyše 700 pobočkami a viac ako 25 000 klientskými spoločnosťami pôsobí v 37 krajinách Európy, v Ázijsko-pacifickom regióne a Amerike. Na Slovensku má zastúpenie prostredníctvom vlastných pobočiek a tiež cez personálnu agentúru Grafton, aby spoločne lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúkali široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení.Vo fiškálnom roku 2023 spoločnosť Gi Group Holding vykázala tržby vo výške 3,9 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 6,4 % oproti predchádzajúcemu roku, so zrýchlením výkonnosti na zahraničných trhoch okrem Talianska (+11,3 % medziročne).• USA: +115,5 %• Nemecko: +29,5 %• APAC - Švajčiarsko - Pobaltie: +25,2 %• stredná Európa: +14,8 %• východná Európa: +8 %• LATAM & juhozápadná Európa: +5,7 %• Taliansko: +0,7 %• severozápadná Európa: -1,8 %Hrubý zisk dosiahol 559 miliónov EUR, čo je nárast o 10 % oproti predchádzajúcemu roku, pričom hrubá marža sa zvýšila na 14,2 % (z 13,8 % v r.2022). EBITDA klesla na 108 miliónov EUR (118 miliónov EUR v r. 2022), hlavne kvôli nižšiemu objemu obchodov v severozápadnej Európe a vo Francúzsku. Čistý zisk bol 36 miliónov EUR (oproti 54 mil. EUR v r. 2022). K 31. decembru 2023 predstavoval čistý finančný dlh skupiny 264,4 mil. EUR (256,5 mil. EUR v r. 20222), pričom pomer čistého finančného dlhu k EBITDA sa rovná 1,94. Celkový vlastný kapitál sa zvýšil na 215 mil. EUR v porovnaní so 196 mil. EUR k 31. decembru 2022.Hlavnú hnaciu silu celej skupiny však tvoria stáli a dočasní zamestnanci, ktorých celkový podiel v spoločnosti Gi Group Holding medziročne vzrástol o 6,3 %. Medziročný rast bol zaznamenaný takmer vo všetkých sektoroch: o 55,1 % v sektore Premena kariéry a zamestnateľnosť, Profesionálny personál (+ 13 %), Vzdelávanie a rozvoj (+11,2 %), Outsourcing obchodných procesov (+9,6 %). Sektore Vyhľadávanie a výber stredných a vyšších manažérov zaznamenal pokles (-14,3 % medziročne).Ekvivalent plného pracovného času (FTE) predstavoval 160 000 osôb, čo svedčí o kontinuálnom raste (+11 % medziročne a CAGR na roky 2015 - 2023 vo výške 10 %).V priebehu roka 2023 spoločnosť Gi Group Holding aj naďalej presadzovala svoje záväzky v oblasti kritérií ESG, ktoré sú základom obchodného modelu skupiny. V spolupráci s Fondazione Gi Group spoločnosť pokračovala v podpore vytvárania pozitívneho sociálneho vplyvu a propagovaní kultúry udržateľnej práce po celom svete.