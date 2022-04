Spoločnosť Gi Group SA od dnešného dňa zmenila na Gi Group Holding

O spoločnosti Gi Group Holding

Spoločnosť Gi Group Holding bola založená v roku 1998 v talianskom Miláne a je jedným z popredných svetových poskytovateľov služieb pro rozvoj trhu práce. Prostredníctvom globálneho ekosystému personálneho a náborového podnikania, ktorý zahŕňa šesť samostatných, avšak vzájomne sa dopĺňajúcich značiek (Gi Group, Gi BPO, INTOO, Wyser, Grafton, Tack/TMI), ponúka skupina 360° súbor ponúk, ktoré vytvárajú relevantné a úderné riešenia pre klientov. Gi Group Holding sa snaží podporovať udržateľný globálny trh pre kandidátov a spoločnosti, ktorý odráža neustále sa meniace potreby trhu práce. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts).

Spoločnosť Gi Group Holding bola založená v roku 1998 v talianskom Miláne a je jedným z popredných svetových poskytovateľov služieb pro rozvoj trhu práce. Prostredníctvom globálneho ekosystému personálneho a náborového podnikania, ktorý zahŕňa šesť samostatných, avšak vzájomne sa dopĺňajúcich značiek (Gi Group, Gi BPO, INTOO, Wyser, Grafton, Tack/TMI), ponúka skupina 360° súbor ponúk, ktoré vytvárajú relevantné a úderné riešenia pre klientov. Gi Group Holding sa snaží podporovať udržateľný globálny trh pre kandidátov a spoločnosti, ktorý odráža neustále sa meniace potreby trhu práce. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts). www.gigroupholding.com

Bratislava 4. apríla (OTS) - Spoločnosť Gi Group, ktorej súčasťou je tiež personálna agentúra Grafton, dnes oznámila založenie holdingu Gi Group . S okamžitou platnosťou nová firemná značka a obchodná štruktúra Gi Group Holding ďalej zjednocuje strategický prístup a dopad riešení, ktoré poskytujú kompletný súbor personálnych a náborových služieb. Skupina s hlavným sídlom v Miláne a s viac než 6 000 zamestnancami pôsobí v 30 krajinách sveta. Holdingová obchodná štruktúra poskytuje dohromady služby viac ako 20 000 spoločnostiam, a to naprieč všetkými svojimi kľúčovými spoločnosťami. Tie generujú príjmy vo výške 3,3 miliardy eur (údaje z roku 2021 ), čo z Gi Group Holding robí 5. najväčšiu európsku personálnu firmu a 16. na svete. Spolu za posledných päť rokov, v období 2017-2021, skupina zaznamenala nárast tržieb o 65 % (+ 1,3 miliardy eur). Takéto výsledky sú, obzvlášť v súčasnom zložitom globálnom scenári v oblasti ľudských zdrojov, viac než pozitívne. Zdôrazňujú vedúce postavenie skupiny na trhu. Cieľom Gi Group Holding je vytvoriť udržateľný a efektívny globálny trh práce, ktorý odráža neustále meniace sa potreby kandidátov a spoločností.Hlavným cieľom spoločnosti Gi Group Holding je dať zmysel svojmu mottu "Viac než práca", čím chce dať najavo podporu kandidátov a svojich zamestnancov v ich každodennom živote, podporu pozitívneho a otvoreného prostredia, a to prostredníctvom záväzku vytvárať príjemné a bezpečné pracovné prostredie a poskytovať otvorenú pracovnú atmosféru, kde si zamestnanci môžu bez obáv navrhovať nové nápady a riešenia.HR služby spoločnosti Gi Group Holding sú skutočne globálnym HR prostredím. Spoločnosť usiluje o vytváranie udržateľných sociálnych a ekonomických hodnôt a na druhej strane o vytváranie takého pracovného prostredia, ktoré môže zamestnancom zmeniť život. Gi Group Holding bude tiež usilovať o vytváranie totožných hodnôt nielen smerom k svojim klientom, ktorým spoločnosti patriace do holdingovej štruktúry poskytujú relevantné a pôsobivé riešenia akýchkoľvek problémov klientov. Spoločnosti združené v Gi Group Holding majú odborné znalosti a vedia rýchlo reagovať na globálne i regionálne trendy na trhu práce. Týmito spoločnosťami v Českej republike sú:Tieto kľúčové značky dopĺňa niekoľko spoločností v jednotlivých krajinách, ktoré reagujú na regionálne obchodné potreby.V nasledujúcich piatich rokoch sa obchodná stratégia Gi Group Holding zameria na ďalšiu konsolidáciu silných trhov (Taliansko, Brazília, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Čína a Španielsko) a na zrýchlenie rastu v krajinách s výraznými príležitosťami. A to prostredníctvom organického rastu a možných akvizícií. Okrem toho bude skupina usilovať o posilnenie a skvalitnenie svojej hlavnej činnosti v oblasti obsadzovania dočasných i stálych pracovných miest. Ďalším strategickým cieľom budú služby zaistenia kvalifikovaných pracovníkov, ktoré majú značný potenciál, hlavne vďaka rozvoju vzťahov s korporátnymi klientami.Generálny riaditeľ spoločnosti Gi Group Holding Stefano Colli-Lanzi k tomu povedal:a následne dodal: „Ústredným bodom stratégie spoločnosti zameranej na ľudí je podpora udržateľnej práce: červená niť, ktorá sa tiahne všetkými aktivitami holdingu a ktorej cieľom je pozdvihnúť štandardy odvetví prostredníctvom podpory aktivít, ktoré podporujú zdieľanú zodpovednosť mnohých zúčastnených strán pri pomoci dosiahnuť životných a pracovných podmienok, ktoré podporujú ľudí po celú dobu ďalšieho pracovného života. Udržateľná práca sa v skutočnosti týka troch oblastí:• Ľudia: Pomáhať pochopiť zmysel a hodnotu práce, starať sa o psychofyzickú pohodu, investovať do rozvoja tvrdých a mäkkých zručností a budovať profesijné a vodcovské vzťahy.• Spoločnosti (Firmy): Zlepšovanie odolnosti, uprednostňovanie inovácií a vytváranie hodnôt a investície do ľudského kapitálu. Ďalej podpora rozmanitosti a inklúzie, znižovanie množstva odpadu a venovanie pozornosti kľúčovým otázkam životného prostredia.• Inštitúcie: Rozvoj a podpora aktívnej politiky zamestnanosti, boj proti neohlásenej práci a daňovým únikom, podpora udržateľnej flexibility, znižovanie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a podpora odbornej prípravy s cieľom zvýšiť zamestnateľnosť ľudí.Spustenie holdingu Gi Group je obohatené o digitálne prostredie, ktoré zahŕňa nové globálne webové stránky a stránku na sieti LinkedIn , kde budú pre globálnu komunitu k dispozícii novinky, postrehy a ďalší pútavý obsah.