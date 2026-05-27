Spoločnosť GreenPharm dostane investičnú pomoc štyri milióny eur
Autor TASR
Bratislava/Haniska 27. mája (TASR) - Košická spoločnosť GreenPharm dostane investičnú pomoc na rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne na výrobu výživových doplnkov, a to vo forme úľavy na dani z príjmov v nominálnej hodnote 4.055.722 eur. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Haniske (okres Košice-okolie) schválila vláda.
„V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ počíta s vynaložením oprávnených investičných nákladov v hodnote 8.111.445 eur do konca apríla 2028 a s vytvorením 60 nových pracovných miest do konca roku 2030,“ spresnil v predkladacej správe rezort hospodárstva.
GreenPharm vznikla v novembri 2016. Spoločníkmi prijímateľa sú tri fyzické osoby - ide o slovenský rodinný podnik špecializujúci sa na výrobu doplnkov stravy. Spoločnosť v roku 2024 evidovala 97 zamestnancov a obrat na úrovni 23,34 milióna eur.
