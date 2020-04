Spoločnosť Groupe PSA Slovakia do 5. apríla výrobu neobnoví

Trnava 1. apríla (TASR) – Výroba v trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia, ktorá bola zastavená 19. marca, s určitosťou neobnoví výrobu do 5. apríla vrátane. TASR túto informáciu potvrdil riaditeľ vonkajších vzťahov Peter Švec.



Spoločnosť zastavila výrobu z troch dôvodov. "Bola to ochrana zamestnancov pred novým koronavírusom, komplikácie s dodávkami dielov a pokles dopytu o priepastných viac ako 90 % spôsobených opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19," uviedol Švec.



Aj v čase zastavenej výroby spoločnosť prijala ďalšie opatrenia pre zvýšenie štandardu zdravotnej bezpečnosti zamestnancov. "Opatrenia sme prijali často nad rámec požiadaviek ústredného krízového štábu. Technicky sme pripravení spustiť výrobu prakticky kedykoľvek. Závisí to od rozhodnutia skupiny," doplnil riaditeľ.



Ako ďalej doplnil, v tejto chvíli je isté, že podnik výrobu neobnoví do 5. apríla vrátane. "V tomto čase neistoty je priskoro hovoriť o dátume opätovného štartu výroby. Ako bolo vyššie uvedené, sme pripravení obnoviť výrobu tak rýchlo, ako bude potrebné, aplikujúc všetky zdravotné opatrenia v areáli automobilky," doplnil Švec.