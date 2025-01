Spoločnosť GU Slovensko rozširuje výrobné priestory v Nitre

Nitra 28. januára (TASR) - Spoločnosť GU Slovensko rozširuje svoje výrobné priestory v priemyselnom parku Nitra-Sever. Projekt zahŕňa výstavbu novej výrobno-logistickej haly, administratívnej budovy a následne modernizáciu existujúcich priestorov. Investícia do stavby predstavuje 15 miliónov eur, informoval konateľ spoločnosti Radoslav Kmec. Dokončenie projektu je naplánované na začiatok roka 2026.



Nová hala s plochou 12.000 štvorcových metrov bude slúžiť nielen na rozšírenie výrobných a logistických kapacít, ale aj na zlepšenie administratívneho zázemia spoločnosti. Podľa slov Kmeca si spoločnosť touto investíciou buduje platformu pre prílev nových projektov v budúcnosti.



Rozšírenie výrobných priestorov bude znamenať aj nové pracovné príležitosti a posilnenie ekonomického rozvoja firmy. Súčasný počet zamestnancov 300 by sa mal navýšiť na 500, potvrdil Kmec.



GU Slovensko je dcérskou spoločnosťou podnikovej skupiny Gretsch Unitas so sídlom v Nemecku. Skupina patrí k najvýznamnejším výrobcom okennej a dverovej techniky, automatických dverových systémov, ako aj manažmentu budov.