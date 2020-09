Spoločnosť Helske sa rozhodla posunúť vyplácanie úrokov a istiny

Bratislava 21. septembra (TASR) - Predstavenstvo spoločnosti Helske sa minulý týždeň v utorok (15. 9.) rozhodlo posunúť vyplatenie úrokov a istiny investorom o 12 kalendárnych mesiacov. Zdroje chce použiť na rýchlejšie otváranie služieb pre seniorov v Nemecku. Dôvodom rozhodnutia je objektívne spomaľovanie svetovej ekonomiky pre pandémiu COVID-19 a jej priamy vplyv na podnikateľské zámery spoločností. Informoval o tom Jozef Verbovský z komunikačného oddelenia Helske.



“Naša spoločnosť si počas lockdownu, ako aj následne po ňom, svoje povinnosti voči investorom riadne a včas plnila. Takisto sme podľa plánu aj počas tohto obdobia otvárali centrá mobilných a intenzívnych zdravotných služieb a pokračovali vo svojich obchodných aktivitách. Všetky naše podnikateľské zámery, výsledky hospodárenia, ale aj toto naše rozhodnutie investorom pravidelne a transparentne komunikujeme," uviedol Libor Stybr, predseda predstavenstva Helske.



Spoločnosť Helske je podľa neho aj napriek globálnej pandémii v súčasnosti v dobrej finančnej kondícii, ktorú potvrdzuje rast obratu a trhového podielu oboch nosných spoločností skupiny Helske Energy Save a Helske People Care.



"Aj napriek pandémii je v tomto útlmovom období najlepší čas investovať do rozumných, stabilných a najmä dlhodobo udržateľných obchodných modelov. Naša spoločnosť sa však nemusí adaptovať a hľadať nové možnosti, preto pokračuje v rozbehnutých aktivitách. Aktuálna situácia si však na základe zvýšeného záujmu počas COVID-u o mobilné a intenzívne zdravotné služby žiada okamžitú realokáciu finančných prostriedkov," priblížil Matej Rusňák, riaditeľ Helske.



Biznis model a stratégia spoločnosti sa podľa jeho slov ukazuje ako jeden z najstabilnejších modelov, ktorý sa nemení, ostáva stabilný a plánovaný. Hoci európske spoločnosti na trhu hľadajú pre nečakané udalosti nové modely, Helske ich má už niekoľko rokov stabilné, čo potvrdili aj renomované audítorské spoločnosti v Európe, uviedol.



Verbovský dodal, že spoločnosti Helske People Care sa v tomto roku do dnešného dňa podarilo otvoriť plánované štyri seniorcentrá v mestách Norimberg, Quedlinburg, Mníchov a Wernigerode, a do konca tohto roka plánuje otvoriť ešte ďalšie dve v mestách Magdeburg a Goslar. V roku 2021 chce spoločnosť oproti svojmu pôvodnému plánu zdvojnásobiť počet novootvorených centier v Nemecku.