Spoločnosť Hennlich vybuduje v Košťanoch nad Turcom nový areál

Košťany nad Turcom 28. júla (TASR) - Strojárska spoločnosť Hennlich začala budovať na konci júna v Košťanoch nad Turcom v okrese Martin nový skladový a výrobný areál. V prvej etape investuje tri milióny eur a dokončenie výstavby predpokladá strojárska spoločnosť na konci leta 2022. TASR o tom informovala Jana Jančovičová zo spoločnosti Hennlich.



Nový areál bude mať celkovú rozlohu 15.000 metrov štvorcových (m2). "V prvej etape vyrastie hala s rozlohou takmer 4000 m2. So samotnou výstavbou haly, ktorej súčasťou bude administratívna časť, 'inteligentné' sklady, výrobná časť a časť pre výskum a vývoj, začneme na jeseň tohto roku," uviedol konateľ spoločnosti Pavel Šumera.



"Výstavba areálu je súčasťou stratégie posilňovať našu pozíciu priemyselného distribútora a výrobcu pre podniky a výrobné závody na Slovensku. Za posledné štyri roky sme sa výrazne rozrástli a navýšili obrat. Súčasné priestory už nevyhovujú veľkosti našej firmy. Napriek súčasnej kríze spojenej s novým koronavírusom veríme v ďalší rast slovenského priemyslu. V ňom sú našimi hlavnými zákazníkmi strojárske firmy, automobilky, podniky z oblasti chemického priemyslu či huty," podotkol Šumera.



Pôvodne firma plánovala ukončiť výstavbu prvej etapy areálu už v roku 2016. "Mali sme problémy získať povolenie na príjazdovú komunikáciu a s napojením tejto komunikácie na hlavnú cestu I/65. To výrazne zabrzdilo naše plány. Po štyroch rokoch sme na jar 2020 získali stavebné povolenie. Začali sme realizáciu hrubých terénnych úprav a prípravu staveniska. Medzitým pripravujeme podklady na tender na výber generálneho dodávateľa stavby a dokončujeme realizačnú projektovú dokumentáciu," doplnil konateľ spoločnosti.



Firma Hennlich pôsobí na Slovensku od roku 1991. S viac ako 60 spolupracovníkmi je partnerom pre spoločnosti zo strojárskeho, automobilového, chemického, papierenského či hutníckeho priemyslu. Firma je súčasťou európskej skupiny Hennlich. História skupiny siaha do roku 1922, keď v severočeskom Duchcove založil Hermann A. Hennlich firmu špecializovanú na dodávky pre strojárstvo a bane. Od konca druhej svetovej vojny spoločnosť sídli v rakúskom Schärdingu. Po roku 1989 rozšírila aktivity aj do ďalších krajín strednej a východnej Európy. Spolu s viac ako 500 spolupracovníkmi pôsobí okrem Slovenska v ďalších 17 krajinách strednej a východnej Európy.