Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise výrazne zvýšila kvartálny zisk

Spring 3. septembra (TASR) - Zisk americkej spoločnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) zaznamenal v 3. štvrťroku obchodného roka 2020/2021 prudký rast zisku. V reakcii na pozitívne výsledky zlepšila spoločnosť prognózu vývoja zisku za celý rok.



Firma HPE, ktorá vznikla koncom roka 2015 po rozdelení spoločnosti Hewlett-Packard, oznámila za 3. kvartál 2020/2021, čo znamená obdobie od mája do konca júla, zisk 392 miliónov USD (330,91 milióna eur). Na akciu to predstavuje 0,29 USD. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka evidovala zisk 9 miliónov USD (0,01 USD/akcia).



Bez započítania mimoriadnych položiek HPE vykázala upravený zisk na úrovni 623 miliónov USD. Na akciu to znamená 0,47 USD. Pred rokom zaznamenala firma upravený zisk na úrovni 467 miliónov USD (0,36 USD/akcia).



Tržby dosiahli 6,90 miliardy USD, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 1,2 %.



Po výraznom zlepšení výsledkov firma HPE upravila odhad vývoja zisku za celý rok smerom nahor. Pôvodne počítala s upraveným ziskom na akciu v rozmedzí 1,82 až 1,94 USD, teraz očakáva, že upravený zisk dosiahne od 1,88 do 1,96 USD/akcia.



(1 EUR = 1,1846 USD)