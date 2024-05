Spoločnosť HONOR predstavila štvorvrstvovú stratégiu AI

Paríž 23. mája (OTS) - S novým telefónom HONOR 200 môžete pomocou umelej inteligencie vytvárať portréty na štúdiovej úrovni.Globálna technologická značka HONOR dnes debutovala na VivaTech, jednom z najväčších európskych technologických a inovačných podujatí. Počas svojho prejavu predstavila inovatívny prístup k umelej inteligencii vo svojich zariadeniach a odhalila priekopnícku stratégiu štvorvrstvovej umelej inteligencie. Spoločnosť HONOR tiež oznámila pripravovanú Gen-AI v spolupráci so službou Google Cloud, ktorá bude súčasťou jej ďalších smartfónov a prinesie vzrušujúce možnosti ďalšieho zlepšenia užívateľského zážitku.povedalPočas keynote predstavila spoločnosť HONOR svoju štvorvrstvovú stratégiu AI a predviedla svoje zameranie na integráciu AI do MagicOS. Základnou vrstvou je Cross-device a Cross-OS AI, otvorený ekosystém, ktorý umožňuje zdieľanie výpočtového výkonu a služieb medzi zariadeniami a operačnými systémami. Na tomto základe je postavená AI vrstva platformy HONOR, ktorá prináša personalizovaný operačný systém, ktorý umožňuje interakciu človeka so zariadením na základe rozpoznania jeho zámerov a personalizované prideľovanie zdrojov. Tretia vrstva, App-level AI, je pripravená predstaviť vlnu inovatívnych, generatívnych aplikácií umelej inteligencie, ktoré spôsobia revolúciu v užívateľských zážitkoch. A nakoniec, najvyššia vrstva Interface to Cloud-AI services poskytuje užívateľom jednoduchý prístup k masívnym cloudovým službám a zároveň jeho prioritou zostáva ochrana súkromia, čím vytvára skutočne holistický zážitok z umelej inteligencie budúcnosti.Štvorvrstvová stratégia AI v zariadeniach HONORSúčasťou MagicOS 8.0 je Magic Portal, prvé užívateľské rozhranie, ktoré rozumie správaniu užívateľov a zjednodušuje komplikované úlohy do jedného kroku. V súčasnosti Magic Portal podporuje 100 špičkových aplikácií v oblastiach, ako je cestovanie, produktivita, zasielanie správ, vyhľadávanie, zábava, nakupovanie a sociálne médiá. Zároveň sa v budúcnosti plánuje rozšírenie jeho používania, aby vďaka AI poskytoval ešte plynulejšie a inteligentnejšie zážitky.Ako súčasť svojej štvorvrstvovej stratégie plánuje HONOR integrovať do svojich nadchádzajúcich smartfónov Gen-AI, ktorá je podporovaná službou Google Cloud a užívateľom má tiež poskytnúť inovácie so zvýšenou ochranou súkromia.Po úspešnom spustení AI Motion Sensing Capture, špičkovej funkcie, ktorá využíva umelú inteligenciu na automatické zachytenie rýchlych scén v pohybe, spoločnosť HONOR oznámila, že nadchádzajúca séria HONOR 200 posunie mobilnú fotografiu na ďalšiu úroveň vďaka fotografovaniu portrétov s využitím umelej inteligencie.Séria HONOR 200 spôsobí revolúciu v portrétnej fotografii. Do fotenia vnesie majstrovstvo legendárneho francúzskeho fotografického štúdia Harcourt, ktoré je známe svojimi klasickými portrétnymi snímkami ikonických osobností. Séria HONOR 200 využíva technológiu umelej inteligencie na vytvorenie legendárnych svetelných a tieňových efektov kultového štúdia.Séria HONOR 200 využíva umelú inteligenciu, ktorá sa učí z rozsiahleho súboru dát portrétov Štúdia Harcourt. Celý proces fotografovania portrétov úspešne rozdelila do deviatich krokov a dokonale kopíruje celú metódu „Harcourt“, čím zabezpečí pri každom zábere bezchybné portréty štúdiovej kvality.Séria HONOR 200 bude uvedená na trh v Paríži 12. júna a bude poháňaná operačným systémom MagicOS 8.0. Ako súčasť svojho úsilia sprístupniť AI širšiemu publiku, značka HONOR tiež oznámila svoje plány na zavedenie systému MagicOS 8.0 do modelov HONOR Magic V2 a HONOR 90, čo umožní ešte väčšiemu počtu používateľov vyskúšať transformačnú silu AI.Súčasťou podujatia bola aj odborná panelová diskusia s renomovanou odborníčkou Dr. Justine Cassell. Diskusia sa zaoberala budúcnostou multimodálnej interakcie a zdôraznila, ako táto integrácia zvyšuje pohodlie a súkromie užívateľov inteligentných zariadení.zdôraznilPokiaľ ide o multimodálnu interakciu,poznamenala:povedal###Viac informácií o značke HONOR nájdete na oficiálnych stránkach www.hihonor.com/sk/ a na slovenskom e-shope www.honorslovensko.sk