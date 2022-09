Bratislava 12. septembra (TASRTV/OTS) - Žijeme v dobe, keď digitalizácia ovplyvňuje všetky oblasti nášho života. V tejto súvislosti čelia vlády a spoločnosti na celom svete množstvu výziev vo všetkých fázach digitálnej transformácie - od digitalizácie kancelárií a výroby až po podporu priemyslu a centrálne prevádzkové a dátové systémy.Spoločnosť Huawei spolu so svojimi partnermi zjednodušuje cestu k digitalizácii a ekologickejšej prevádzke.Pomocou inovatívnych a spoľahlivých technológií vytvára pridanú hodnotu, aby potešila svojich zákazníkov rýchlymi službami.V rámci ICT Day 2022 preto spoločnosť Huawei predstavila svoj kamión ICT Roadshow Truck, ktorý už absolvoval množstvo zastávok po celej Európe. Vozidlo je vybavené celým radom produktov, portfólií a riešení IKT a bolo vyvinuté tak, aby spĺňalo požiadavky rôznych priemyselných scenárov. Technologická spoločnosť tiež poskytla zaujímavé informácie o prelomových inováciách a príklady osvedčených postupov pri práci so zákazníkmi a partnermi.Na Slovensku sa Roadshow organizuje v rámci Huawei Technical day, kde predstavujeme novinky v oblasti IT riešení a IP technológií.Huawei je dôveryhodným partnerom digitálnej transformácie podnikov. Ako aktívny prispievateľ do IKT ekosystému bude aj tento rok Huawei ICT Roadshow: Digitálny prechod k novej hodnote spoločne prechádzať krajinami strednej a východnej Európy a Škandinávie, aby sa stretol so zákazníkmi, partnermi, médiami a priateľmi z odvetvia.Kamión s IKT riešeniami je rozdelený na dve hlavné oblasti – riešenia a demo ukážky. V rámci riešení kamión obsahuje: CSR projekty ako Seeds for the future, Tech4All, 1000 Dreams, oblasť vzdelávania – Smart Classroom, Smart Campus, a ďalšie oblasti ako elektrická energia, financie, e- Government.Huawei prináša pre školy riešenie Huawei CloudCampus, agilné, spoľahlivé, inteligentné, otvorené a bezpečné, ideálne pre plne bezdrôtovú,Inteligentná kampusová sieť, spĺňa všetky požiadavky pre moderné vyučovanie. Riešenie inteligentného vzdelávania využíva Huawei IdeaHub ako vstup do výučby a spolupracuje s priemyselnými partnermi s cieľom poskytnúť zákazníkom digitálne, online a offline inovatívne vyučovacie skúsenosti a uľahčiť zdieľanie vysokokvalitných vzdelávacích zdrojov.Huawei poskytuje energetickým spoločnostiam riešenia založené na scenároch vrátane integrácie viacerých staníc a integrovaných energetických služieb. Takéto riešenia pomáhajú spoločnostiam vyťažiť maximum zo svojej infraštruktúry a zdrojov a efektívne digitalizujú služby v podnikovej a verejnej sfére.Tech4All - Huawei TECH4ALL zastáva názor, že na to, aby svet rástol a rozvíjal sa, každý má štyri základné práva, vzdelanie, životné prostredie, zdravie a rozvoj.- Huawei pomáha poskytovateľom internetových služieb vybudovať v regióne spoľahlivejšie, stabilnejšie siete s nízkou latenciou. Spolu s partnermi Huawei urýchľuje vývoj plne optického a inteligentného výskumu a vývoja, správy a prevádzky podnikov s internetovými službami.- Úplné dátové centrum – Úplné dátové centrá Huawei sú navrhnuté tak, aby obnovili digitálnu infraštruktúru a urýchlili digitálnu transformáciu a pomohli zákazníkom rozvíjať dátové centrá. Cloudy Huawei poskytujú stabilné, spoľahlivé, bezpečné a inovatívne cloudové služby, umožňujúce aplikácie, dáta, slúžia ako základ inteligentného sveta a podporujú inkluzívnu AI, ktorá je cenovo dostupná, ľahko použiteľná a spoľahlivá.- V kamióne nájdete najnovšie produkty Huawei, ako sú Campus Networks, Data Center, Optical a mnohé ďalšie. Napríklad naše špičkové riešenia pre rôzne odvetvia vzdelávania, elektronickej verejnej správy, financií. Na Roadshow máte možnosť osobne stretnúť náš tím špičkových odborníkov a vyskúšať si naše produkty na vlastnej koži.- Od mája do septembra 2022 roadshow navštívi: Poľsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Bulharsko, Grécko, Turecko, Rumunsko, Srbsko, Rakúsko, Česko, Slovensko a Maďarsko.