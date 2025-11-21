< sekcia Ekonomika
Spoločnosť IAG predložila ponuku na kúpu podielu v TAP
Začiatkom novembra spoločnosť IAG oznámila pokles zisku v 3. štvrťroku 2025 o 2,3 % na 1,4 miliardy eur, čo poukazuje na spomalenie dopytu po letenkách do Spojených štátov.
Autor TASR
Londýn 21. novembra (TASR) - IAG, materská spoločnosť British Airways a Iberie, v piatok potvrdila, že predložila ponuku na kúpu podielu v portugalskej leteckej spoločnosti TAP v rámci jej čiastočnej privatizácie. Pripojila sa tak k leteckým skupinám Lufthansa a Air France-KLM, ktoré sa tiež snažia získať podiel v portugalskom dopravcovi. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Hovorca IAG v piatok potvrdil predloženie ponuky, no zároveň uviedol, že „predtým, ako IAG navrhne investíciu, bude potrebné vyriešiť niekoľko podmienok“.
Vláda v Lisabone v septembri oznámila, že hľadá leteckú spoločnosť, ktorá by kúpila väčšinu z jej podielu vo výške 49,9 % v dopravcovi, ktorého plánuje sprivatizovať.
Aerolínie TAP boli v roku 2020 znovu znárodnené s cieľom zastaviť ich straty spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Patria tak k hŕstke zostávajúcich štátnych dopravcov v Európe. Sú zaujímavé pre zahraničné letecké spoločnosti vďaka svojim trasám do Brazílie a portugalsky hovoriacej Afriky.
IAG okrem British Airways a španielskej Iberie vlastní aj írsku leteckú spoločnosť Aer Lingus a španielsky Vueling.
O TAP majú záujem aj popredné európske letecké skupiny Lufthansa a Air France-KLM, ktoré sa snažia rozšíriť svoje spojenia s Južnou Amerikou.
Tieto tri skupiny sa v uplynulých rokoch stali dominantnými hráčmi v európskom leteckom sektore.
„Veríme, že TAP má v rámci IAG značný potenciál,“ povedal hovorca IAG a dodal, že „decentralizovaný model“ skupiny prináša „najlepšie marže v odvetví“.
„Naše výsledky ukazujú, ako investujeme do posilnenia našich leteckých spoločností, z čoho profitujú zákazníci, zamestnanci, miestne ekonomiky aj akcionári,“ doplnil.
Začiatkom novembra spoločnosť IAG oznámila pokles zisku v 3. štvrťroku 2025 o 2,3 % na 1,4 miliardy eur, čo poukazuje na spomalenie dopytu po letenkách do Spojených štátov.
Spoločnosť TAP v stredu (19. 11.) oznámila čistý zisk vo výške 125,9 milióna eur za obdobie od júl - september.
Hovorca IAG v piatok potvrdil predloženie ponuky, no zároveň uviedol, že „predtým, ako IAG navrhne investíciu, bude potrebné vyriešiť niekoľko podmienok“.
Vláda v Lisabone v septembri oznámila, že hľadá leteckú spoločnosť, ktorá by kúpila väčšinu z jej podielu vo výške 49,9 % v dopravcovi, ktorého plánuje sprivatizovať.
Aerolínie TAP boli v roku 2020 znovu znárodnené s cieľom zastaviť ich straty spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Patria tak k hŕstke zostávajúcich štátnych dopravcov v Európe. Sú zaujímavé pre zahraničné letecké spoločnosti vďaka svojim trasám do Brazílie a portugalsky hovoriacej Afriky.
IAG okrem British Airways a španielskej Iberie vlastní aj írsku leteckú spoločnosť Aer Lingus a španielsky Vueling.
O TAP majú záujem aj popredné európske letecké skupiny Lufthansa a Air France-KLM, ktoré sa snažia rozšíriť svoje spojenia s Južnou Amerikou.
Tieto tri skupiny sa v uplynulých rokoch stali dominantnými hráčmi v európskom leteckom sektore.
„Veríme, že TAP má v rámci IAG značný potenciál,“ povedal hovorca IAG a dodal, že „decentralizovaný model“ skupiny prináša „najlepšie marže v odvetví“.
„Naše výsledky ukazujú, ako investujeme do posilnenia našich leteckých spoločností, z čoho profitujú zákazníci, zamestnanci, miestne ekonomiky aj akcionári,“ doplnil.
Začiatkom novembra spoločnosť IAG oznámila pokles zisku v 3. štvrťroku 2025 o 2,3 % na 1,4 miliardy eur, čo poukazuje na spomalenie dopytu po letenkách do Spojených štátov.
Spoločnosť TAP v stredu (19. 11.) oznámila čistý zisk vo výške 125,9 milióna eur za obdobie od júl - september.