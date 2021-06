Spoločnosť InoBat Auto začala prestavbu haly vo Voderadoch

Voderady 2. júna (TASR) - Spoločnosť InoBat Auto začala prestavbu svojho výskumno-vývojového centra vo Voderadoch. Ukončenie prestavby je naplánované na 2. štvrťrok 2022, pričom súčasťou R&D centra bude aj pilotná linka na výrobu batérií šitých na mieru pre výrobcov elektrovozidiel.



"Naša krajina patrí medzi automobilovú elitu, pretože automobilový priemysel je neodmysliteľnou súčasťou nášho hospodárstva. Do popredia sa však čoraz častejšie dostáva elektromobilita, ktorá nám môže otvoriť nové príležitosti. Dizajn elektromobilov je podmienený trhovej ponuke batérií. Čo by sa stalo, ak by sa začali vyrábať batérie na základe dopytu odberateľov? Na toto ponúka odpoveď spoločnosť, ktorá plánuje vyrábať špecializované lítiové batérie a články presne podľa špecifických požiadaviek," uviedol pri začatí prestavby predseda Národnej rady SR Boris Kollár.



Výška celkových investícií do prestavby tohto centra dosiahne hodnotu takmer 50 miliónov eur. "V budove budú R&D laboratóriá na výskum a vývoj, kancelárie aj prototypová linka na výrobu batérií. Budú sa tu nachádzať napríklad aj ultrasuché priestory pre batérie a rôzne systémy a technológie zamerané na ochranu životného prostredia, zdravia zamestnancov a bezpečnosť," uviedol projektový riaditeľ prestavby haly Peter Dubovský. Budúci závod sa nachádza na pozemku s rozlohou 27.000 m2.



Centrum bude prínosné aj pre európske krajiny, zvýši technologickú nezávislosť, a tiež zníži závislosť výrobcov elektrovozidiel od dovozu batérií z Ázie. "Cieľom je zvýšiť globálnu konkurencieschopnosť európskeho trhu v tejto oblasti a poskytnúť automobilovému priemyslu dlhodobo udržateľné riešenia," doplnil spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Marián Boček.



"Tento projekt je ďalším významným krokom na ceste k vybudovaniu konkurencieschopného, inovatívneho a udržateľného hodnotového reťazca batérií v Európe. Posilní to strategickú nezávislosť, ale aj ochráni milióny pracovných pozícií pred stále narastajúcou globálnou konkurenciou, a to obzvlášť v strednej Európe. Cieľom je nielen navýšenie investícií, ale aj vytvorenie regulačného rámca vhodného pre budúcnosť, budovanie odolnosti v rámci vzácnych surovín, či zvyšovanie kvalifikácie ľudí v oblasti batérií," uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.



Jedným z cieľov spoločnosti je aj spolupráca s akademickou obcou, či podpora vzdelávania v oblasti elektromobility a batériového biznisu. V spoločnosti pracujú slovenskí aj zahraniční experti s dlhoročnými skúsenosťami zo značiek ako je Tesla, BMW, Aston Martin, Nissan či mnohých ďalších. "To všetko zvyšuje aj príťažlivosť Slovenska v očiach investorov. Títo experti sú aktívne zapojení do chodu spoločnosti aj cez projekty ako je edukačný program BATTERYacademy, či stáže pre študentov na podporu vzdelania v tejto oblasti," informoval Boček.