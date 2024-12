Spoločnosť InoBat získala v rámci investičného kola 100 miliónov eur

Voderady/Šurany 20. decembra (TASR) - Spoločnosť InoBat, ktorá vyvíja inovatívne batérie do elektrických vozidiel, uzavrela investičné kolo Series C, v rámci ktorého získala 100 miliónov eur. Generálny riaditeľ spoločnosti Marián Boček hovorí o kľúčovom míľniku pre InoBat.



"V roku 2025 chceme potvrdiť našu pozíciu lídra v európskom batériovom sektore. Toto investičné kolo, najväčšie svojho druhu v slovenskom technologickom sektore, nám umožní ďalej rozvíjať cirkulárny batériový ekosystém v strednej Európe," ozrejmil Boček.



Investície pochádzajú od strategických investorov Amara Raja a Rio Tinto, doplnené významnými príspevkami od Slovenského investičného holdingu (SIH), Lilium, Bromo Capital, IPM Group a Cielo Capital. Spoločnosť priblížila, že Gotion, čínsky výrobca batériových článkov podporovaný skupinou Volkswagen, potvrdil svoje partnerstvo s InoBat tým, že sa stal kľúčovým investorom v tomto kole.



Rok 2024 označil Boček za rok pokroku, inovácií a strategických partnerstiev. Spoločnosť hovorí o dosiahnutí dvoch zásadných míľnikov. Prvým je plná prevádzka zariadenia Volta 1 vo Voderadoch, druhým je pokrok v projekte gigafabriky GIB Energy v Šuranoch. "Západná Európa reagovala pomaly na potrebu batériových technológií. InoBat však dôsledne buduje vlastné vysokovýkonné batériové články a efektívne spolupracuje s Gotion na cenovo dostupných riešeniach," priblížil predseda Predstavenstva spoločnosti InoBat Andy Palmer.



V budúcom roku plánuje spoločnosť zvýšiť výrobu vysokovýkonných batériových článkov navrhnutých v Európe a spustiť obchodnú divíziu pre energetické úložiská v spolupráci s Gotion. Pripravované investičné kolo Series D by malo podporiť expanziu na Slovensku, v Srbsku a umožniť vstup na nové trhy.