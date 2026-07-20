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Spoločnosť Italo podpísala kontrakt na 26 vlakov od Siemens Mobility
Ide o vlaky typu Siemens Velaro Multi System, ktoré sú svojím dizajnom a vzhľadom veľmi podobné vlakom ICE-3 a ICE-3 Neo.
Autor TASR
Berlín 20. júla (TASR) - Talianska železničná spoločnosť Italo podpísala zmluvu v hodnote tri miliardy eur s výrobcom vlakov Siemens Mobility, čím sa o ďalší krok priblížila vstupu na nemecký trh diaľkovej železničnej dopravy. Kontrakt sa týka 26 vysokorýchlostných vlakov s opciou na ďalších 14 súprav, oznámila spoločnosť v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ide o vlaky typu Siemens Velaro Multi System, ktoré sú svojím dizajnom a vzhľadom veľmi podobné vlakom ICE-3 a ICE-3 Neo. Tie prevádzkuje nemecký národný železničný prepravca Deutsche Bahn. Spoločnosť Italo ďalej uviedla, že so Siemens Mobility podpísala aj zmluvu o údržbe s 30-ročnou platnosťou. Do vstupu na nemecký trh celkovo investuje približne 3,6 miliardy eur. Táto suma okrem obstarania a údržby vlakov zahŕňa tiež náklady na nábor a školenie približne 2500 zamestnancov, ako aj investície do staníc a IT infraštruktúry.
Italo plánuje v Nemecku od roku 2028 prevádzkovať dopravu na dvoch hlavných trasách Mníchov - Kolín nad Rýnom - Dortmund a Mníchov - Berlín - Hamburg. „Týmto spôsobom sa prepojí 18 miest prostredníctvom siete s dĺžkou 1300 kilometrov s celkovým počtom 50 denných spojov,“ uviedla talianska spoločnosť.
Ide o vlaky typu Siemens Velaro Multi System, ktoré sú svojím dizajnom a vzhľadom veľmi podobné vlakom ICE-3 a ICE-3 Neo. Tie prevádzkuje nemecký národný železničný prepravca Deutsche Bahn. Spoločnosť Italo ďalej uviedla, že so Siemens Mobility podpísala aj zmluvu o údržbe s 30-ročnou platnosťou. Do vstupu na nemecký trh celkovo investuje približne 3,6 miliardy eur. Táto suma okrem obstarania a údržby vlakov zahŕňa tiež náklady na nábor a školenie približne 2500 zamestnancov, ako aj investície do staníc a IT infraštruktúry.
Italo plánuje v Nemecku od roku 2028 prevádzkovať dopravu na dvoch hlavných trasách Mníchov - Kolín nad Rýnom - Dortmund a Mníchov - Berlín - Hamburg. „Týmto spôsobom sa prepojí 18 miest prostredníctvom siete s dĺžkou 1300 kilometrov s celkovým počtom 50 denných spojov,“ uviedla talianska spoločnosť.