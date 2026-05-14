Spoločnosť JAVYS navštívili predstavitelia a zástupcovia štátov MAAE
Spoločnosť JAVYS je zodpovedná najmä za vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.
Autor TASR
Bratislava/Jaslovské Bohunice 14. mája (TASR) - Spoločnosť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) vo štvrtok privítala v lokalite Jaslovské Bohunice skupinu stálych predstaviteľov a zástupcov členských štátov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Odborná návšteva sa uskutočnila v spolupráci s Úradom jadrového dozoru (ÚJD) SR a Stálou misiou SR pri OSN, OBSE a iných medzinárodných organizáciách vo Viedni ako súčasť prezentácie slovenského jadrového programu a skúseností Slovenska v oblasti jadrovej bezpečnosti, vyraďovania jadrových zariadení a nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Informoval o tom manažér komunikácie JAVYS Peter Podstupka.
„Slovensko patrí medzi rešpektované krajiny s dlhodobými skúsenosťami v oblasti jadrovej energetiky a zároveň medzi štáty, ktoré dokázali vybudovať funkčný a bezpečný systém nakladania s jadrovým dedičstvom,“ uviedol predseda predstavenstva JAVYS Peter Gerhart. Zahraničným partnerom podľa neho predstavili odborné kapacity spoločnosti a ukázali im konkrétne výsledky práce priamo v prostredí jadrových zariadení.
„Dlhoročné skúsenosti Slovenska s jadrovými zariadeniami vo všetkých fázach existencie, vrátane zadnej časti palivového cyklu, vytvárajú výborný predpoklad pre konštruktívny príspevok do medzinárodnej výmeny, zdieľania technickej expertízy a presadzovania kultúry bezpečnosti,“ povedala predsedníčka ÚJD Marta Žiaková.
Program návštevy pre 18 zahraničných hostí vrátane stálych predstaviteľov Írska, Nórska, Fínska, Austrálie a ďalších zahŕňal odborné prezentácie o slovenskom jadrovom programe, aplikácii bezpečnostných a regulačných štandardov, ako aj o aktivitách JAVYS v oblasti vyraďovania jadrových zariadení, nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.
Súčasťou programu bola aj projekcia 3D filmu o vyraďovaní jadrových elektrární A1 a V1 a odborná prehliadka vybraných jadrových zariadení v lokalite Jaslovské Bohunice vrátane kontrolovaného pásma jadrovej elektrárne V1 a Bohunického spracovateľského centra rádioaktívnych odpadov.
Návšteva bola organizovaná ako súčasť kampane v rámci kandidatúry SR do Rady guvernérov MAAE na roky 2026 až 2028. Cieľom bolo predstaviť zahraničným partnerom praktické skúsenosti Slovenska v oblasti mierového využívania jadrovej energie, jadrovej bezpečnosti a vyraďovania jadrových zariadení.
Spoločnosť JAVYS je dlhodobým partnerom MAAE v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Potvrdzuje to aj fungovanie spoločného Centra spolupráce MAAE/JAVYS, prostredníctvom ktorého Slovensko zdieľa svoje odborné skúsenosti a know-how s medzinárodnou odbornou komunitou.
Spoločnosť JAVYS je zodpovedná najmä za vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Realizuje kľúčové projekty záverečnej časti jadrovej energetiky s dôrazom na jadrovú bezpečnosť, ekologické normy a udržateľný rozvoj SR.
