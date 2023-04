Spoločnosť JAVYS v roku 2022 dosiahla zisk vo výške 3,305 mil. eur

Bratislava 20. apríla (TASR) - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) uzatvorila hospodárenie v roku 2022 so ziskom vo výške 3,305 milióna eur, čo predstavuje splnenie plánu na 219 %. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Miriam Žiaková. Kladný hospodársky výsledok dosiahla podľa nej spoločnosť najmä vďaka dobiehajúcim zahraničným komerčným projektom.



Spresnila, že väčšinu zisku odvedie spoločnosť štátu formou daní a dividendy. Za rok 2022 zaplatila spoločnosť JAVYS daň z príjmov vo výške troch miliónov eur. Akcionárovi predkladá návrh na odvod dividend do štátneho rozpočtu na úrovni predchádzajúcich rokov.



Úspešné pokračovanie v stabilizovanom hospodárení spoločnosti sa podľa Žiakovej podarilo dosiahnuť vďaka zodpovednému manažovaniu spoločnosti, šetreniu, prijatiu mnohých racionalizačných opatrení a napriek zmene legislatívy, ktorá spoločnosti zakázala poskytovanie ďalších komerčných služieb zahraničným partnerom.



Podčiarkla, že JAVYS napriek uvedeným skutočnostiam vynaložila vlani investičné náklady vo výške 33,5 milióna eur, kým v roku 2021 to bolo na úrovni 23,5 milióna eur. Ako spoločensky zodpovedná firma podľa nej zrealizovala z vlastných zdrojov projekt odberu a likvidácie historických rádioaktívnych odpadov na území Slovenska, ktoré predstavovali environmentálnu záťaž s možným vplyvom na zdravie obyvateľov.



JAVYS zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.