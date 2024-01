Spoločnosť JAVYS vlani zhodnotila takmer 1700 ton kovových odpadov

Bratislava 16. januára (TASR) - V roku 2023 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) odovzdala na zhodnotenie takmer 1700 ton kovových odpadov. Pokračovaním vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach dochádza k produkcii kovových odpadov z kontrolovaného pásma aj mimo neho a pri splnení podmienok na uvoľnenie spod administratívnej kontroly sa kovy vracajú do recyklačného procesu.



"Z celkového objemu kovových odpadov tvoril najväčší objem železný šrot, a to až 1171,7 tony. Druhým odpadom s najväčším objemom, ktorý bol odovzdaný do recyklačného procesu, bola nehrdzavejúca oceľ, v objeme 281 ton," spresnila JAVYS.



Zhodnocovanie čo najväčšieho množstva odpadov, minimalizácia ich tvorby a ochrana životného prostredia patria podľa spoločnosti medzi jej hlavné ciele. "Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť získava odovzdaním odpadov na ich zhodnotenie recykláciou sa opätovne investujú do procesu vyraďovania jadrových zariadení, čím dochádza k úspore finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania JE V1 aj prostriedkov Európskej únie," uzavrela hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.