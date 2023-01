Spoločnosť JAVYS vlani zhodnotila takmer 2000 ton kovových odpadov

Jaslovské Bohunice 13. januára (TASR) - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), a. s., v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach vrátila v roku 2022 z vyraďovaného materiálu do recyklačného procesu takmer 2000 ton kovových odpadov. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Miriam Žiaková.



"Z celkového objemu tvoril najväčší objem kovových odpadov železný šrot, a to až 1584 ton. Druhým odpadom s najväčším objemom, ktorý bol odovzdaný do recyklačného procesu, bola nehrdzavejúca oceľ, v objeme 273 ton," uviedla.



Zhodnocovanie čo najväčšieho množstva odpadov, minimalizácia ich tvorby a ochrana životného prostredia patria podľa Žiakovej medzi hlavné ciele spoločnosti. "Finančné prostriedky, ktoré recyklačným procesom získavame, sa opätovne investujú do procesu vyraďovania jadrových zariadení, čím dochádza k úspore finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania JE V1 prostriedkov Európskej únie," doplnila hovorkyňa.



Medzi ďalšími materiálmi odovzdanými na recykláciu bolo 20,56 tony olova, 47,22 tony výstuží betónových konštrukcií, 6,92 tony hliníka a 0,43 tony medi.