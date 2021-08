Spoločnosť Kasai zatvára svoj výrobný závod v Leviciach

Levice 26. augusta (TASR) – V priemyselnom parku v Leviciach končí svoju činnosť japonský výrobca automobilových dielov, spoločnosť Kasai Slovakia. Levický úrad práce eviduje nahlásené hromadné prepúšťanie od mája tohto roka. Od júna do konca roka 2021 príde o prácu postupne 264 zamestnancov firmy.



"Ukončenie činnosti firmy, ktorá prišla do priemyselného parku v Leviciach ako jedna z posledných, ma prekvapilo. Pravdepodobne sa nenaplnili očakávané investičné zámery spoločnosti, preto sa rozhodla svoj jediný závod na Slovensku zatvoriť," povedal primátor Levíc Ján Krtík. Vedenie firmy sa k dôvodom ukončenia prevádzky nevyjadrilo. Skonštatovalo, že pre zachovanie závodu urobili všetko a k prepusteným zamestnancom sa zachovalo korektne vrátane vyplatenia odstupného.



Spoločnosť Kasai Slovakia, s. r. o., ktorej jediným vlastníkom je japonská spoločnosť Kasai Kogyo Co Ltd., rozbehla výstavbu závodu v priemyselnom parku v Leviciach začiatkom roka 2018. Výstavba trvala približne rok, výroba sa začala na jar 2019. Nový závod vyrástol na celkovej ploche pozemku 26.250 štvorcových metrov, z toho zastavaná plocha predstavuje 7000 štvorcových metrov. Nosný výrobný program tvorila výroba plastových interiérových komponentov pre automobilový priemysel. Spoločnosť sa orientovala najmä na nitriansku automobilku Jaguar Land Rover.