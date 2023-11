Spoločnosť Kia Slovakia vyrobila sedem miliónov motorov

Teplička nad Váhom 24. novembra (TASR) - Spoločnosť Kia Slovakia vyrobila v piatok v Tepličke nad Váhom sedemmiliónty motor. Ide o benzínový agregát s objemom 1,6 litra, ktorý bude súčasťou plug-in hybridnej verzie modelu Sportage. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček.



Automobilka spustila výrobu motorov na Slovensku spolu so spustením výroby automobilov v roku 2006. "Dnes vyrába benzínové a naftové jednotky v dvoch samostatných halách, v ktorých zamestnáva viac ako 700 ľudí. Spomedzi všetkých doteraz vyrobených motorov tvorili 60 percent benzínové agregáty, pričom v roku 2023 je tento pomer až 87 percent. Aktuálne najvyrábanejšou je benzínová jednotka s objemom 1,6 litra T-GDI, určená napríklad pre modely Sportage aj vo verziách HEV a PHEV," uviedol.



Rekordným bol podľa neho rok 2016, keď automobilka vyrobila takmer 613.000 agregátov. "Veľkou výzvou sú projekty, súvisiace s emisnými normami Euro 6e a Euro 7. V prípade projektu Euro 6e bolo možné vďaka vysokej odbornosti zamestnancov pripraviť a realizovať celú modifikáciu svojpomocne v rámci oddelenia. Modifikácia liniek na normu Euro 7 sa začne počas tohtoročnej zimnej odstávky a bude postupne pokračovať," dodal Potoček.



Pripomenul, že v roku 2020 zmodernizovali halu 2. "Investícia vo výške 70 miliónov eur zabezpečila výrobu druhej generácie benzínových motorov 1,6 GDi a T-GDi. Od roku 2018, najmä vplyvom dieselgate, sa dramaticky znížil dopyt po naftových agregátoch. Odvtedy je viac vyťažená práve nová hala na výrobu benzínových pohonných jednotiek," priblížil.



Kia Slovakia exportovala od začiatku produkcie vyrobené motory aj do iných automobilových závodov. "Ide najmä o sesterský závod Hyundai Motor Manufacturing Czech, kde každoročne smeruje takmer polovica produkcie. Za prvých 10 mesiacov tohto roka to bolo 190.000 motorov, čo predstavuje 44 percent našej výroby. V menšom množstve vyvážame aj do závodu Hyundai v Turecku a v minulosti sme ich dodávali aj do závodu v Indii," uzavrel hovorca spoločnosti.