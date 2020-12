Spoločnosť Kosit posilnila vývoz odpadu z mesta Košice

Košice 24. decembra (TASR) – Spoločnosť Kosit v súčinnosti s viacerými mestskými časťami Košíc posilnila vývoz odpadu z mesta. Ako o tom TASR informovala Slavomíra Brzová zo spoločnosti, zber sa vykonáva podľa štandardného harmonogramu a zároveň sa nasadili posilové vozidlá, aby boli všetky nádoby vyprázdnené ešte pred Štedrým dňom.



"Každodennou výjazdovou kontrolou je zisťovaný skutkový stav naplnenosti nádob vo všetkých mestských častiach a v prípade ich naplnenia je na nasledujúci deň naplánovaný mimoriadny vývoz takýchto kontajnerov i upratanie stanoviska kontajnerov. Postup bude v zmysle uvedeného aplikovaný až do 8. januára 2021 vrátane štátnych sviatkov. Obyvateľov úctivo vyzývame na minimalizáciu objemu produkovaného odpadu, a to stláčaním či rezaním kartónových krabíc, ktoré patria do modrých nádob, a tiež plastov, kovov i nápojových kartónov zbieraných do žltých nádob," uviedla Brzová.



Zberné dvory podľa jej slov fungujú v štandardnom zimnom prevádzkovom režime vo všetky dni okrem štátnych sviatkov. Od štvrtka do soboty (26. 12.) a tiež 1. a 6. januára budú zatvorené.