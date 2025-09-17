< sekcia Ekonomika
Firma Koval Systems začala s vývojom nabíjača pre švédsky stredný tank
Koval Systems Beluša spolupracuje so Švédmi už viac ako dva roky na výrobe veží pre obrnené vozidla CV9035 MkIV, Ozbrojené sily (OS) SR si ich zmluvne objednali 152 kusov.
Autor TASR
Beluša 17. septembra (TASR) - Spoločnosť Koval Systems z Beluše začala spolu so švédskou zbrojárskou firmou BAE Systems Hägglunds s vývojom automatického nabíjača na novovznikajúci stredný tank CV90120. V stredu o tom informovali zástupcovia oboch spoločností.
Koval Systems Beluša spolupracuje so Švédmi už viac ako dva roky na výrobe veží pre obrnené vozidla CV9035 MkIV, Ozbrojené sily (OS) SR si ich zmluvne objednali 152 kusov. Podľa riaditeľa platformy CV90 v BAE Systems Hägglunds Tarkana Turkcana sa diskutuje o doplnenie výzbroje OS SR o tank CV90120, ktorý by mohol významne zvýšiť palebnú silu armády a zároveň priniesť nové príležitosti pre slovenský obranný priemysel.
„Tank CV90120 vznikol ako odpoveď na potrebu spojenia výkonného 120-milimetrového kanóna hlavného bojového tanku s ľahším a pohyblivejším podvozkom platformy CV90,“ priblížil Turkcan s tým, že tank CV90120 je s hmotnosťou 38 ton o polovicu ľahší ako klasické tanky.
Ako dodal, významným prvkom modernizovaného tanku je nový superrýchly automatický nabíjač, ktorý dokáže pripraviť ďalší náboj v priebehu sekúnd. Vozidlo dokáže zasiahnuť viacero cieľov za sebou vrátane tankov s reaktívnym pancierovaním prostredníctvom dvojitých zásahov na rovnaké miesto.
Podľa obchodného riaditeľa spoločnosti Koval Systems Jána Michlálka po dvojročnej spolupráci s BAE Systems Hägglunds na výrobe veží do obrnených vozidiel CV9035 MkIV povýšili spoluprácu nielen na výrobu veže, ale aj na vývoj.
„Je to krok od základnej výroby podľa (švédskej) projektovej dokumentácie, v prípade tanku CV90120 dostaneme len základnú dokumentáciu a my s našim vývojovým, konštrukčným, montážnym a výrobným oddelením to už dopracovávame do sériovej podoby. Je to už ozajstný vývoj v spolupráci s BAE Systems Hägglunds,“ doplnil obchodný riaditeľ.
Za posledné dva roky investovala v súvislosti s výrobou a vývojom komponentov pre švédske obrnené vozidlo a tank spoločnosť Koval Systems do technológií, infraštruktúry, nových hál, personálu a know-how viac ako desať miliónov eur. Švédsky partner prispeje investíciou do nového meracieho zariadenia, vďaka ktorému budú flexibilnejší pri kontrole presných dielov.
Do výroby obrnených vozidiel CV9035 MkIV je na Slovensku zapojených viac ako 20 firiem. Prvé vozidlo CV9035 MkIV oficiálne predstavia vo Švédsku v druhej polovici októbra.
Aktuálne je bojové vozidlo pechoty CV90 k dispozícii v 17 variantoch, v súčasnosti je v prevádzke takmer 1300 kusov v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Nórsku, Švédsku, Švajčiarsku, Holandsku a na Ukrajine.
