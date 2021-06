Spoločnosť Lama SK sa ohradila voči tvrdeniam Roberta Fica

Bratislava 23. júna (TASR) - Spoločnosť Lama SK sa ohradila voči spochybňovaniu kompetentnosti a odbornosti potrebnej na poskytovanie služieb pre svojich štandardne a zákonne zazmluvnených odberateľov zo strany predsedu opozičného Smeru-SD Roberta Fica. Spoločnosť to uviedla v rámci reakcie na sporné verejné obstarávanie strážnej služby zo strany Slovenskej pošty.



„Takéto tvrdenia dehonestujú dobré meno spoločnosti a ohrozujú jej konkurencieschopnosť na trhu. Vzniknutú situáciu bude Lama SK riešiť právnou cestou," zdôraznil konateľ spoločnosti Boris Reken.



Na margo zmlúv so Slovenskou poštou uviedol, že spoločnosť sa rozhodla zapojiť do tejto verejnej súťaže práve preto, lebo po dlhých rokoch sa uvoľnili odborne kritizované podmienky definované pre dodávateľov služby, ktoré doteraz zvýhodňovali len veľmi obmedzený okruh firiem a diskriminovali tak veľký počet ďalších súťažiacich, ktorí mohli dodávať túto službu v rovnakej kvalite, ale za nižšiu cenu.



„Čo je najpodstatnejšie, o víťazovi súťaže rozhodovala najnižšia cena poskytnutá v rámci elektronickej aukcie, ktorá je považovaná za najtransparentnejší spôsob výberu akéhokoľvek dodávateľa služieb. Naša spoločnosť v rámci elektronickej aukcie najnižšiu cenu poskytla a bola úspešná," poznamenal Reken.



Firma považuje výhrady k zápisu do registra partnerov verejného sektora (RPVS) za úplne neopodstatnené a účelové.



„Lama SK podala žiadosť o zápis do RPVS v čase, keď zvíťazila vo verejnom obstarávaní, teda presne tak, ako to stanovuje zákon," vysvetlila spoločnosť s tým, že časový sklz bol spôsobený pandemickou situáciou na registrovom súde a nie vinou spoločnosti.



Reken podotkol, že zákonnosť celého postupu verejného obstarávania potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) SR. „Okrem toho zdôrazňujeme, že Lama SK bola doposiaľ v RPVS zapísaná dobrovoľne," dodal Reken.