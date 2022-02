Spoločnosť LDM Slovakia zamestná v Lučenci ďalších 70 ľudí

Lučenec 18. februára (TASR) – Postupne ďalších 70 zamestnancov pribudne k doterajším 65 pracovníkom v závode spoločnosti LDM Slovakia v Lučenci. Firma sa zameriava na výrobu zváraných konštrukcií pre nákladný automobilový priemysel.



Zámerom spoločnosti je však aj poskytovanie kompletných outsourcingových kapacít pre dlhodobých partnerov. "Túto víziu sa snažíme naplniť pokračujúcimi investíciami do strojového parku. Pri plnení vízie spolupracujeme s európskymi dodávateľmi hutného materiálu a organizáciami v okolí, zameranými na špecifické povrchové úpravy," uviedol na piatkovom brífingu spolumajiteľ LDM Slovakia Lukáš Mucha.



Spoločnosť aktuálne disponuje výrobným areálom o rozlohe 2500 m2 s vonkajšími priestormi 6000 m2 na Vajanského ulici. Okrem zvárania podvozkových rámov nákladných aut sa podieľa aj na výrobe schodov pre kamióny, kabín pre baliace stroje, komponentov pre krby a iné konštrukcie.



Do rodinnej spoločnosti vstúpil v júli 2021 jeden z jej dlhodobých odberateľov, dánska spoločnosť Aduro, ktorá je lídrom európskeho trhu v oblasti krbov. Podľa zástupcov slovenskej firmy vstup tejto spoločnosti prinesie popri existujúcej výrobe aj jej rozšírenie formou oživenia výroby v dlhoročne prázdnom výrobnom areáli ZŤS na Ulici I. P. Pavlova, a tiež kompletnú technologickú modernizáciu.



"Od apríla by sme už v novom závode mali začať s výrobou, kde máme zamestnať v priebehu dvojročného nábehu výroby 70 pracovníkov," pripomenul Mucha. Prijímať by chceli ľudí nielen vo výrobe, ako sú zvárači, zámočníci, lakýrnici, ale aj zamestnancov v administratíve. "V rámci prvej fázy výroby v mesiacoch marec - apríl potrebujeme nevyhnutne obsadiť 40 pracovných miest," dodal.