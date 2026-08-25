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Spoločnosť Lego v 1. polroku zvýšila svoj čistý zisk o 32 %
Podiel obnoviteľných a recyklovaných materiálov používaných na výrobu farebných plastových kociek naďalej rastie, uviedla ďalej spoločnosť bez poskytnutia konkrétnych čísel.
Autor TASR
Kodaň 25. augusta (TASR) - Spoločnosť Lego, najväčší svetový výrobca hračiek podľa tržieb, v prvom polroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšila svoj čistý zisk o 32 % na 8,6 miliardy dánskych korún (1,15 miliardy eur). Tržby v stálych cenách, po očistení o vplyv inflácie, sa zvýšili o 26 % na 41,9 miliardy DKK, oznámila spoločnosť v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Zisk v prvej polovici roka bol vyšší, ako sa očakávalo,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Niels Christiansen. S dvojciferným nárastom zisku podľa neho firma počíta aj za celý rok 2026. Christiansen priznal, že jeho spoločnosť má naďalej problém získať si čínskych spotrebiteľov. „Čínsky trh je jednoducho veľmi náročný. Spotrebitelia sa trochu zdráhajú míňať,“ vysvetlil.
Podiel obnoviteľných a recyklovaných materiálov používaných na výrobu farebných plastových kociek naďalej rastie, uviedla ďalej spoločnosť bez poskytnutia konkrétnych čísel. Náklady súvisiace s produkciou šetrnou voči životnému prostrediu Lego neprenáša na spotrebiteľov, zdôraznil Christiansen. „Tieto náklady znášame sami,“ povedal a dodal, že rastúce ceny ropy, kľúčovej zložky pri výrobe plastov, rovnako neovplyvnili cenu výrobkov.
„Rast nám pomáha, pretože keď rastiete rýchlejšie, máte príležitosti na lepšie využitie vašich tovární, na zvýšenie produktivity v tom, čo robíte,“ uzavrel Christiansen.
(1 EUR = 7,4757 DKK)
„Zisk v prvej polovici roka bol vyšší, ako sa očakávalo,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Niels Christiansen. S dvojciferným nárastom zisku podľa neho firma počíta aj za celý rok 2026. Christiansen priznal, že jeho spoločnosť má naďalej problém získať si čínskych spotrebiteľov. „Čínsky trh je jednoducho veľmi náročný. Spotrebitelia sa trochu zdráhajú míňať,“ vysvetlil.
Podiel obnoviteľných a recyklovaných materiálov používaných na výrobu farebných plastových kociek naďalej rastie, uviedla ďalej spoločnosť bez poskytnutia konkrétnych čísel. Náklady súvisiace s produkciou šetrnou voči životnému prostrediu Lego neprenáša na spotrebiteľov, zdôraznil Christiansen. „Tieto náklady znášame sami,“ povedal a dodal, že rastúce ceny ropy, kľúčovej zložky pri výrobe plastov, rovnako neovplyvnili cenu výrobkov.
„Rast nám pomáha, pretože keď rastiete rýchlejšie, máte príležitosti na lepšie využitie vašich tovární, na zvýšenie produktivity v tom, čo robíte,“ uzavrel Christiansen.
(1 EUR = 7,4757 DKK)