Spoločnosť Leo Express zaznamenal zisk 4,24 milióna eur

Bratislava 16. mája (TASR) - Vlaková a autobusová spoločnosť Leo Express zaznamenala medziročný rast konsolidovaných tržieb o 15 %. Za minulý rok tak dosiahli viac ako pol miliardy korún. Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi, amortizáciou a nákladmi na nájmy (EBITDA) presiahol 100 miliónov českých korún (4,24 milióna eur) a medziročne tak stúpol o desať percent. V roku 2022 prepravila 1,5 milióna cestujúcich v Česku, Poľsku, na Slovensku a Ukrajine. V utorok o tom informovala spoločnosť.



"Leo Express plánuje v Česku a okolitých krajinách ďalší rozvoj, do ktorého len tento rok investuje vyše 100 miliónov korún z kapitálových rezerv. Otvárame aj nové pracovné miesta v Česku a na Slovensku," uviedol hovorca skupiny Leo Express Emil Sedlařík. Leo Express v minulom roku na Slovensku previezol 142.000 cestujúcich a vypravil viac ako 1100 spojov, ktoré spolu prešli 356.000 kilometrov. V tomto roku sa dopravca bude sústrediť predovšetkým na spustenie linky Bratislava - Komárno, v rámci ktorého teraz Leo Express hľadá nových rušňovodičov a elektrikárov na zabezpečenie prevádzky.



Leo Express predstavil nové odmeny v rámci svojho korporátneho programu Corporate, ktorý umožňuje firmám nákup na faktúru za zvýhodnených podmienok. Po novom firemný zákazník už pri registrácii získa päť percent zľavu z ceny na faktúre, pričom môže dosiahnuť zľavy až desať percent podľa obratu za posledných 365 dní. Vďaka novým funkciám si firmy vo svojom účte môžu zobraziť aktuálne dosiahnutú zľavu a ročné výdaje, stiahnuť si mesačné vyúčtovanie nastaviť disponenty pre platby na faktúru alebo si zobraziť zoznam priradených kumulatívnych kódov so zostatkami a exspiráciou.



Dopravca tiež oznámil zmenu v objednávaní prepravy osôb s ortopedickým vozíkom, ktorá má zjednodušiť cestovanie. Po novom totiž týmto cestujúcim odpadne nutnosť nahlásiť svoju cestu spojom dopravcu prostredníctvom e-mailu, ako to bolo doteraz. Po zakúpení lístka dispečeri automaticky zaistia všetko potrebné na bezpečný nástup a výstup cestujúceho na ortopedickom vozíku a zaistenie prepravy potvrdia zákazníkovi e-mailom najneskôr 24 hodín pred odchodom zvoleného spoja. Na hlavných vlakových spojoch ruší Leo Express túto povinnosť ako prvý dopravca.



(1 EUR = 23,574 CZK)