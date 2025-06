Spoločnosť L'Oréal kupuje väčšinový podiel v britskej značke Medik8

Paríž/Londýn 9. júna (TASR) - Francúzska kozmetická spoločnosť L'Oréal schválila akvizíciu väčšinového podielu v britskej značke starostlivosti o pleť Medik8. To posilní pozíciu L'Oréal na rýchlo rastúcom trhu dermatologickej starostlivosti o pleť. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ani L'Oréal, ani súkromná investičná spoločnosť Inflexion so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá podiel predáva, nezverejnili v pondelok podmienky transakcie. Zdroj oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný, uviedol, že hodnota spoločnosti Medik8 sa odhaduje približne na 1 miliardu eur.



„Táto akvizícia ďalej posilňuje luxusné portfólio L'Oréal a pridáva prémiovú vedecky podloženú značku starostlivosti o pleť s preukázaným úspechom so silným potenciálom globálneho rastu,“ uviedol L'Oréal vo svojom vyhlásení.



Rast tržieb v luxusnej divízii L'Oréal, ktorá je druhou najväčšou v rámci spoločnosti a patria jej parfumy MiuMiu či pleťová kozmetika Lancôme, sa minulý rok spomalil na 2,7 %, keďže zákazníci sa v dôsledku vyššej inflácie rozhodli pre lacnejšie značky. Vlaňajší rast tejto divízie tak bol najslabší zo všetkých segmentov L'Oréal, ale predbehol luxusnú kozmetickú divíziu rivala LVMH.



Spoločnosť Inflexion si ponechá menšinový podiel v spoločnosti Medik8, ktorá sa zameriava na krémy a séra proti starnutiu na báze vitamínu A. Ale L'Oréal si zabezpečil práva na odkúpenie aj týchto akcií.