Spoločnosť Lowa ukončí svoju výrobu v Handlovej

Handlová 15. apríla (TASR) - Spoločnosť Lowa, ktorá sa zaoberá výrobou športových topánok, ukončí k 31. augustu svoju výrobu v Handlovej. Pre TASR to potvrdila firma, svoje rozhodnutie odôvodnila optimalizáciou výrobných kapacít.



„Lowa, súčasť skupiny Tecnica Group, prehodnocuje svoju priemyselnú štruktúru s cieľom zvýšiť efektivitu výroby a posilniť synergiu medzi rôznymi spoločnosťami v rámci skupiny. V tomto kontexte ukončí závod v Handlovej svoju činnosť k 31. augustu 2025,“ uviedla firma vo svojom stanovisku, pod ktorým je podpísaný prezident Tecnica gropu Alberto Zanatta a riaditeľ Lowa production Branislav Bernát.



Toto rozhodnutie je podľa nej súčasťou širšieho strategického plánu, ktorý má za cieľ optimalizovať výrobu medzi jednotlivými závodmi, zosúladiť technológie a know-how tak, aby čo najlepšie reagovali na požiadavky globálneho trhu.



Spoločnosť nespresnila, koľkých zamestnancov sa toto jej rozhodnutie dotkne, podotkla však, že „v úzkej spolupráci s partnermi aktívne pracuje na zabezpečení čo najlepšej podpory pre dotknutých zamestnancov vrátane príležitostí na presun do iných pozícií a zodpovedného prechodného procesu s rešpektom k pracovníkom“.



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre TASR uviedlo, že k uplynulému týždňu neeviduje od začiatku roka 2025 nahlásené hromadné prepúšťanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, do pôsobnosti ktorého patrí mesto Handlová.



Firma sa zaoberá výrobou športových topánok, patrí do holdingu Tecnica Group, ktorá okrem športovej obuvi vyrába i lyžiarsku výstroj, kolieskové korčule a snehule. Na svojej stránke priblížila, že okrem Handlovej má svoje závody na Slovensku ešte v Nitrianskom Pravne v okrese Prievidza, Bošanoch v okrese Partizánske a Klenovci v okrese Rimavská Sobota. Svoje výrobky exportuje do viac ako 80 krajín na svete.