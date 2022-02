Spoločnosť Magna International zvýšila v roku 2021 tržby aj zisk

Aurora/Graz 11. februára (TASR) - Kanadská spoločnosť Magna International, ktorá je veľkým výrobcom autokomponentov, v minulom roku aj napriek nedostatku čipov zvýšila tržby aj zisk. V tomto roku očakáva zotavenie globálneho automobilového priemyslu a ďalší nárast tržieb.



Tržby v roku 2021 stúpli na 36,24 miliardy USD (31,68 miliardy eur) z 32,65 miliardy USD v roku 2020. Čistý zisk sa takmer zdvojnásobil na 1,5 miliardy USD z 0,8 miliardy USD.



V poslednom kvartáli však tržby z dôvodu čipovej krízy klesli o 13,7 % na 9,11 miliardy USD z 10,57 miliardy USD a zisk na 464 miliónov USD zo 738 miliónov USD. Upravený zisk dosiahol 1,30 USD na akciu. Výsledky však prekonali prognózy analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom vo výške 86 centov na akciu pri tržbách 8,95 miliardy USD.



Spoločnosť v prebiehajúcom roku počíta s tržbami v pásme 38,8 miliardy USD až 40,4 miliardy USD. Prevádzková (EBIT) marža by mala dosiahnuť 6 % až 6,4 % a do roka 2024 by sa mala zvýšiť na 8,1 % až 8,6 %. V minulom roku očistený prevádzkový zisk (EBIT) stúpol na 2,06 miliardy USD z 1,68 miliardy USD v roku 2020.



(1 EUR = 1,1439 USD)