Spoločnosť MAHLE Behr Námestovo by mohla dostať pomoc 1,5 milióna eur

Bratislava 18. júla (TASR) - Spoločnosť MAHLE Behr Námestovo by mohla dostať štátny investičný stimul vo výške 1,5 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Stimul je určený na rozšírenie výroby na hornej Orave. Vyplýva to z návrhu, ktorý zverejnilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Cieľom investičného zámeru spoločnosti podľa MH je rozšírenie výroby modulov recirkulácie výfukových plynov (takzvaných EGR modulov) a investícia do nových technológií výroby. "Realizáciou investičného zámeru výroba dosiahne zvýšenie o 30,53 %. Priemerná výrobná kapacita súčasnej produkcie v prevádzkarni v hodnotovom vyjadrení za roky 2020 až 2022 bola 116,57 milióna eur. V roku 2027 dosiahne výrobná kapacita v hodnotovom vyjadrení 152,16 milióna eur," uviedlo MH v návrhu.



V súvislosti s investičným zámerom firma vytvorí 60 nových pracovných miest do konca roku 2025. Zároveň spoločnosť plánuje vynaložiť do konca roka 2025 investičné náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme strojov, prístrojov a zariadení minimálne vo výške 9,5 milióna eur.



Spoločnosť je súčasťou skupiny MAHLE Group so sídlom v nemeckom Stuttgarte. Má približne 160 výrobných závodov po celom svete a prevádzkuje 12 hlavných výskumných a vývojových centier. Produktové portfólio skupiny zahŕňa všetky relevantné technológie týkajúce sa hnacej sústavy, klimatizačných technológií, ako aj ich kombinácie. Okrem toho skupina ponúka integrované systémové riešenia pre e-mobilitu. Produkty spoločnosti sa taktiež montujú do osobných automobilov, úžitkových vozidiel, mobilných strojov, železničných vozňov a námorných aplikácií.