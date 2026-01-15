< sekcia Ekonomika
Spoločnost MAN investuje do nemeckých závodov takmer miliardu eur
Na základe dohody so zástupcami zamestnancov bude do konca roka 2035 garantovať udržanie pracovných miest v Nemecku.
Autor TASR
Mníchov 15. januára (TASR) - Nemecký výrobca autobusov a nákladných vozidiel MAN investuje do svojich domácich závodov takmer miliardu eur. Spoločnosť ďalej vo štvrtok oznámila, že na základe dohody so zástupcami zamestnancov bude do konca roka 2035 garantovať udržanie pracovných miest v Nemecku. V závislosti od vývoja na trhu bude možné záruku predĺžiť do konca roka 2040. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Rušenie pracovných miest z prevádzkových dôvodov ja naďalej vylúčené. Spoločnosť MAN, divízia skupiny Volkswagen, v novembri oznámila, že v nasledujúcich desiatich rokoch plánuje zrušiť 2300 pracovných miest. Už v tom čase ponúkla záruky udržania zamestnanosti a zachovania výrobných závodov v Nemecku, pričom oznámila, že nemieni prepúšťať z prevádzkových dôvodov. Odborový zväz IG Metall tento krok ostro kritizoval a navyše vyjadril obavy, že počet zrušených pracovných miest bude vyšší. S číslom 2300 teraz súhlasí.
„Po čiastočne veľmi kontroverzných rokovaniach, ktoré viackrát stáli na pokraji krachu, sme sa s podnikom dohodli na spoľahlivom zabezpečení zamestnanosti na desať rokov,“ uviedla Sibylle Wankelová, vyjednávačka za IG Metall, s tým, že všetky mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnych zmluvách naďalej platia.
Šéf spoločnosti MAN Alexander Vlaskamp označil dohodu s odbormi za vyváženú. Automobilka si od úsporných opatrení sľubuje zníženie nákladov o približne 900 miliónov eur do roku 2028.
