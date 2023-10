Spoločnosť Mars zverejnila plán na zníženie emisií do roku 2030 o 50 %

Bratislava 18. októbra (TASR/OTS) - Spoločnosť Mars, Incorporated zverejnila plán Mars Net Zero Roadmap na dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov (Net Zero) v celom svojom hodnotovom reťazci do roku 2050. Plán spoločnosti Mars zahŕňa nový cieľ overený Science Based Targets Initiative , ktorý spočíva v znížení emisií o 50 % do roku 2030 oproti východiskovému roku 2015, cieľom je dosiahnutie nulových emisií do roku 2050.Spoločnosť dosiahla najvyššiu úroveň obmedzenia emisií v roku 2018. Znížila emisie skleníkových plynov v absolútnom vyjadrení o 8 %, t. j. o 2,6 milióna metrických ton oproti východiskovému roku 2015, pričom počas tejto doby došlo k 60 % rastu podniku.Od fariem, kde sa pestujú potraviny pre ľudí a domáce zvieratá až po veterinárne kliniky, kde sa starajú o našich miláčikov, spoločnosť Mars prijíma okamžité opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov vo všetkých svojich podnikoch, aby pomohla vybudovať lepšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre všetkých.Plán sa začína organizovať po nedávnych zisteniach Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) podporovaného OSN, že je potrebné „teraz alebo nikdy“ prijať drastické opatrenia proti zmene klímy, aby sa zabránilo „prírodnej katastrofe“., zistil, že napriek súčasnej ťažkej ekonomickej situácii. Prieskumu sa zúčastnilo 14 468 ľudí v USA, Veľkej Británii, Číne, Japonsku, Nemecku, Francúzsku a Indii.Prieskum tiež zistil, že takmer polovica zo siedmich najväčších ekonomík sveta prikladá „veľkú“ zodpovednosť v oblasti zmeny klímy nadnárodným podnikom a vládam. Kompletné výsledky nájdete v poznámkach pre redaktorov nižšie., generálny riaditeľ spoločnosti Mars, povedal:, povedal:Spoločnosť Mars, ktorej emisná stopa zodpovedá veľkosti Fínska, chce do roku 2030 znížiť svoje emisie o 50 %, teda približne o 15 miliónov ton, a nadviazať tak na doterajšie 8 % zníženie emisií skleníkových plynov. Plán Mars Net Zero obsahuje podrobnosti o tom, ako chce spoločnosť Mars tieto ciele dosiahnuť a zároveň slúži ako otvorená stratégia, ktorú môžu spoločnosti naprieč odvetviami využiť na okamžitú realizáciu zmysluplných opatrení Net Zero. To znamená zahrnúť všetky emisie, ďalej pracovať na pokroku pomocou skutočných míľnikov a urobiť rozhodnutia, ktoré ovplyvnia budúcnosť. A v neposlednom rade pokryť zložky, ktoré nemožno znížiť, kvalitnými uhlíkovými kreditmi.– zmenou spôsobu napájania svojich tovární, kancelárií a veterinárnych nemocníc, riešením energie spotrebovávanej poľnohospodármi, spôsobom získavania surovín a dokonca aj energiou spotrebovávanou zákazníkmi (maloobchodníkmi), bežnými spotrebiteľmi a majiteľmi domácich zvierat.– zvýšením transparentnosti a sledovateľnosti kľúčových zložiek, ako sú kakao, sója a hovädzie mäso.– spoluprácou na obnoviteľnom poľnohospodárstve, optimalizáciou zdrojov a prechodom na obnoviteľné zdroje energie.– vývoj nových ingrediencií s nižšou emisiou skleníkových plynov nielen pre ľudí, ale aj ako krmivo pre domáce zvieratá v podobe alternatívnych bielkovín.– prepracovanie sietí a typu dopravy, na ktorú sa spoločnosť Mars spolieha, ale aj používaných zdrojov energie, napr. elektrifikácia vozidiel alebo potenciálny zelený vodík.– začlenenie znižovania vplyvov na klímu do svojho riadenia a obchodného plánovania. Ďalej jeho zahrnutie, ako ciele akcionárov, do plánov variabilného odmeňovania vedúcich pracovníkov, do procesov plánovania investícií, do stratégie fúzií a akvizícií atď.Záujemcovia o viac informácií, ktoré sa týkajú plánu Net Zero si môžu informačné dokumenty stiahnuť na adrese www.mars.com/netzero2050