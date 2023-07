Spoločnosť MH Manažment dosiahla vlani záporný hospodársky výsledok

Bratislava 24. júla (TASR) - Akciová spoločnosť MH Manažment dosiahla za rok 2022 záporný účtovný výsledok hospodárenia vo výške 65.250.402 eur. Celkové výnosy spoločnosti dosiahli 2.636.198 eur a celkové náklady predstavovali 67.886.600 eur. Informovala o tom Andrea Devánová, manažérka marketingu a komunikácie MH Manažmentu.



Hlavným dôvodom výsledku hospodárenia bol podľa jej informácií ex offo výmaz DMD holding, a. s., vo výške 64.727.009 eur bez vplyvu na cash-flow spoločnosti. Výsledok hospodárenia za rok 2022 bez ex offo výmazu bol -523.393 eur.



Doplnila, že hospodárske výsledky spoločností, v ktorých má MH Manažment, a. s., rozhodujúci vplyv, mali vplyv na výrazný nárast aktív spoločnosti. Okrem výsledku spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a. s., išlo najmä o hospodársky výsledok zlúčenej spoločnosti MH Teplárenský holding, a. s.



Dodala, že oficiálne právne zlúčenie sa uskutočnilo k 1. máju 2022, keď sa pôvodne šesť štátnych teplárenských spoločností zlúčilo do jednej pod spoločným názvom MH Teplárenský holding, a. s. Zlúčená spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok po zdanení 59 miliónov eur, a to nielen vďaka vysokej trhovej cene elektriny, ale aj vďaka optimalizácii procesov, optimálnemu riadeniu a využívaniu jednotlivých zdrojov a optimalizácii nákladov.