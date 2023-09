Spoločnosť Mitsubishi rokuje s čínskou GAC o odchode z čínskeho trhu

Tokio/Peking 27. septembra (TASR) - Japonská automobilka Mitsubishi rokuje s predstaviteľmi čínskej firmy Guangzhou Automobile Group (GAC), s ktorou má v Číne spoločný podnik, o odchode z čínskeho trhu. Informoval o tom server RTTNews, ktorý sa odvolal na údaje japonského ekonomického denníka Nikkei.



Firma sa pre tento krok rozhodla v reakcii na nízky dopyt po jej vozidlách. Stále populárnejšie sú elektrické autá, ktoré vytláčajú vozidlá so spaľovacím motorom, navyše, na trh stále pribúdajú noví čínski hráči.



Na základe ostatných údajov predala firma Mitsubishi v Číne minulý rok 33.000 vozidiel. V roku 2021 to bolo približne 50.000. Jej čínsky závod vyrobil vlani zhruba 27.000 áut, zatiaľ čo v roku 2021 to bolo približne 59.000 vozidiel.



Práve pre slabý predaj závod GAC Mitsubishi Motors v provincii Chu-nan, ktorý je jediným závodom japonskej automobilky v Číne, ukončil v marci produkciu. Mitsubishi v ňom kontroluje menšinový podiel (30 %). Polovicu podniku kontroluje GAC a zvyšných 20 % obchodná spoločnosť Mitsubishi Corp. Očakáva sa, že ak sa japonská firma a jej čínsky partner dohodnú, GAC závod využije na výrobu elektrických vozidiel.