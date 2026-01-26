< sekcia Ekonomika
Spoločnosť MOL by mala podiel v NIS prevziať zhruba za miliardu eur
Pred týždňom firma MOL oznámila, že podpísala záväznú dohodu o kúpe 56,16-percentného podielu v NIS od firiem Gazprom a Gazprom Nefť.
Autor TASR
Belehrad 26. januára (TASR) - Maďarská ropná firma MOL by mala väčšinový podiel v srbskej spoločnosti NIS prevziať od ruských vlastníkov za približne jednu miliardu eur. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na vyjadrenia srbského prezidenta Aleksandara Vučiča.
Pred týždňom firma MOL oznámila, že podpísala záväznú dohodu o kúpe 56,16-percentného podielu v NIS od firiem Gazprom a Gazprom Nefť. Ruskí vlastníci sa rozhodli svoje aktíva v srbskej spoločnosti predať po tom, ako sa v dôsledku amerických sankcií voči ruskému energetickému sektoru dostala na americký sankčný zoznam aj srbská firma, a to v októbri minulého roka. Podľa Vučiča Washington požadoval, aby sa ruský kapitál z NIS úplne stiahol. Pri oznámení o kúpe ruského podielu v NIS minulý týždeň však MOL cenu nezverejnil.
„Pokiaľ viem, cena za 56-percentný podiel by sa mala pohybovať od 900 miliónov do jednej miliardy eur,“ povedal Vučič pre srbskú televíziu Blic TV. Transakcia si však ešte vyžaduje súhlas amerického Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC).
Pred týždňom firma MOL oznámila, že podpísala záväznú dohodu o kúpe 56,16-percentného podielu v NIS od firiem Gazprom a Gazprom Nefť. Ruskí vlastníci sa rozhodli svoje aktíva v srbskej spoločnosti predať po tom, ako sa v dôsledku amerických sankcií voči ruskému energetickému sektoru dostala na americký sankčný zoznam aj srbská firma, a to v októbri minulého roka. Podľa Vučiča Washington požadoval, aby sa ruský kapitál z NIS úplne stiahol. Pri oznámení o kúpe ruského podielu v NIS minulý týždeň však MOL cenu nezverejnil.
„Pokiaľ viem, cena za 56-percentný podiel by sa mala pohybovať od 900 miliónov do jednej miliardy eur,“ povedal Vučič pre srbskú televíziu Blic TV. Transakcia si však ešte vyžaduje súhlas amerického Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC).