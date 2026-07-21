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Spoločnosť MSK SVK rozširuje závod v Sabinove
V nových priestoroch má vzniknúť 24 pracovísk určených na ručné zváranie pre vysokoobjemové projekty z aktuálneho portfólia spoločnosti.
Autor TASR
Sabinov 21. júla (TASR) - Spoločnosť MSK SVK začala v Sabinove druhú etapu rozširovania svojej pobočky. Nová výrobná hala s rozlohou 3000 štvorcových metrov má priniesť modernizáciu výroby a približne 35 nových pracovných miest na jednu pracovnú zmenu. Stavebné práce symbolicky odštartovali v pondelok (20. 7.) poklepaním prvého stĺpa. Mesto Sabinov o tom informuje na svojej webovej stránke.
V nových priestoroch má vzniknúť 24 pracovísk určených na ručné zváranie pre vysokoobjemové projekty z aktuálneho portfólia spoločnosti. Firma zároveň plánuje uviesť do prevádzky svoje prvé komplexné pracovisko robotického zvárania s možnosťou rozšírenia až na štyri takéto pracoviská.
Súčasťou technologického vybavenia novej haly má byť aj stroj určený na pieskovanie. Podľa zástupcov spoločnosti má investícia okrem rozšírenia výrobných kapacít prispieť aj k technologickému rozvoju regiónu. Termín dokončenia novej haly je do konca roka 2026.
V nových priestoroch má vzniknúť 24 pracovísk určených na ručné zváranie pre vysokoobjemové projekty z aktuálneho portfólia spoločnosti. Firma zároveň plánuje uviesť do prevádzky svoje prvé komplexné pracovisko robotického zvárania s možnosťou rozšírenia až na štyri takéto pracoviská.
Súčasťou technologického vybavenia novej haly má byť aj stroj určený na pieskovanie. Podľa zástupcov spoločnosti má investícia okrem rozšírenia výrobných kapacít prispieť aj k technologickému rozvoju regiónu. Termín dokončenia novej haly je do konca roka 2026.